5 ideas para remodelar el armario con estilos modernos y elegantes

Hay un punto en el que todos buscamos diversas ideas para remodelar el armario, un espacio en el que almacenamos nuestra ropa, cobijas, zapatos y demás elementos del hogar. Llega el momento en el que todos buscamos darle estilos modernos y elegantes a ese compartimento.

Para que lo puedas lograr, te detallaremos cuáles son las renovaciones que debes realizar, acciones sencillas para modificar el aspecto de tu hogar en un abrir y cerrar de ojos.

¿Cómo puedo remodelar mi armario?

En la actualidad, ya no es necesario gastar una suma de dinero enorme para poder remodelar el armario. Con unas sencillas ideas es posible obtener estilos modernos y elegantes sin ningún inconveniente. Si tienes considerado cambiar su aspecto, opta por hacer las siguientes opciones:

Cambia el color de las puertas por “Chalk Paint” , que se destaca por darle un aspecto más elegante y sofisticado, obteniendo una tonalidad verde o azul con subtono gris.

, que se destaca por darle un aspecto más elegante y sofisticado, obteniendo una tonalidad verde o azul con subtono gris. El uso de papel pintado con efecto textil o a juego con las paredes es otra gran alternativa a usar.

con o a juego con las paredes es otra gran alternativa a usar. Optimiza el espacio empleando organizadores para que luzcan espectaculares. Le darás un espacio a cada artículo y va a lucir siempre arreglado.

empleando organizadores para que luzcan espectaculares. Le darás un espacio a cada artículo y va a lucir siempre arreglado. Para un aspecto más futurista , almacena tus zapatos en cajas de plástico transparente .

, almacena tus zapatos en . Agrega iluminación delante del armario; preferentemente, emplea luz que sea de la misma tonalidad que tu puerta para darle continuidad al mueble.

Claro, si estás dispuesto a invertir grandes cantidades de dinero, opta por el cambio de sus puertas, agregando palillería, muebles vintage, cambiando los tiradores o el uso de vidrio; lograrás un aspecto renovado.

¿Cómo organizar un closet?

Además de remodelar el armario por fuera, es importante hacerle ciertos cambios en el interior al momento de organizar la ropa que almacena. No olvidemos que el orden será nuestra gran aliada para obtener estilos modernos y elegantes en nuestro guardarropa. Así que considera hacer las siguientes ideas: