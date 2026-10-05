4 ideas de maquillajes para halloween, ideales para realizar en 5 minutos y complementar tu disfraz

La cuenta regresiva ha comenzado, estamos en octubre, mes en el que es halloween y miles de personas salen de casa disfrazados a pedir dulces o incluso a fiestas y celebraciones. Es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 ideas de maquillajes muy fáciles y sencillos de realizar para que complementes tu disfraz; tardarás pocos minutos y lucirás espectacular.

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Halloween: Ideas fáciles y rápidas de maquillaje para realizar en poco tiempo

Estos maquillajes son ideales si no cuentas con un disfraz muy producido y buscas algo rápido sin dejar de lucir fantástica en esta fecha. Además, es perfecto para complementar cualquier look con el que quieras salir a divertirte con amigos.

Maquillaje de ojos para halloween en color rojo

Esta es una de las ideas más fáciles, rápidas y sencillas. Lo único que necesitarás será un palillo, labial rojo en crema y sangre falsa. En el palillo colocarás un poco del lipstick. Una vez hecho, con mucho cuidado pondrás en palillo sobre el ojo en forma diagonal, esto para que se queden las marcas, lo que simulará líneas. Puede agregar gotas de sangre falsa haciendo salpicaduras. Por otro lado, si quieres complementarlo puedes pintar tus labios con el mismo tono para hacer más llamativo el look.

Maquillaje de leopardo para halloween en color café

Esta es una de las ideas favoritas de muchas personas y es perfecta para quienes quieren disfrazarse de leopardo.Deberás dibujar, con ayuda de sombra café, pequeñas manchas en las esquinas del rostro. Puedes añadir un poco de sombra brillante en cada mancha. Complementa aludiendo capas de rimel y un labial oscuro en todo café.

Maquillajes para halloween |Crédito: Pinterest

Maquillaje de Granjera para halloween 2026

Este maquillaje es uno de los más sencillos para realizar. Deberás aplicar suficiente sombra color naranja en los párpados de los ojos y rubor del mismo tono. Con ayuda de un delineador negro duburaás una especie de sonrisa larga y sobre ella líneas verticales con distancia de 2 cm. En la naríz diburarás una gota y la rellenarás con sombra naranja.

Maquillaje de Avatar fácil para halloween

Esta idea es perfecta para las personas que aman la película “Avatar”. Para realizarlo deberás aplicar un poco de sombra verde en la frente, una vez que difumines bien tendrás que hacer una especie de triángulos invertidos en el rostro en tono azul con aqua. Una vez que termines dibujarás puntos blancos en los espacios que hay entre cada uno de ellos. Aplica pecas blancas. Puedes complementar con un peinado de trenzas.