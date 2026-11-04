Descubre el método coreano para lavar el cabello; esto dicen los dermatólogos de la técnica

Todo el ámbito estético en Corea del Sur ha impuesto moda y tendencia a nivel mundial. Por ello, ahora se voltea a ver este método para lavar el cabello, mismo que se indica como funcional al momento de priorizar aspectos como el enfoque en el cuero cabelludo, sin descuidar la fibra capilar. Esto dicen los dermatólogos al respecto.

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¿De qué trata este método para lavar el cabello compartido desde Corea?

Los puntos principales de esta técnica se enfocan en limpiar con suavidad, retirar residuos y un ajuste de frecuencia del lavado según las necesidades de cada persona. Además, se indica que esta propuesta ve al cuero cabelludo como una zona de la piel que requiere bastante atención. Y lo que se busca combatir es el cúmulo de sebo, la sensibilidad, la hidratación y la limpieza del largo del cabello.

Se aconseja colocar el shampoo sobre el cuero cabelludo, espacio donde se acumulan células muertas, restos de productos y el sebo en general. Entonces, el enfoque está en la raíz con una limpieza que reduce el resecamiento de la fibra. Además, se recomienda lavar el cabello con agua tibia y masajes suaves con las yemas de los dedos.

El problema del uso de agua caliente radica en el resecamiento que provoca en el cabello y en el cuero cabelludo. Y en cuanto al masaje con las yemas de los dedos, el tip o la técnica recomendada por esta propuesta asiática, dictamina que debe durar 30 segundos y que se debe enjuagar al final de manera completa. Si tu melena sigue muy sucia, no se descarta el uso de una segunda vuelta de lavado.

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¿Qué dicen los dermatólogos de la técnica coreana para lavar el cabello?

Según algunas fuentes, muchas de las recomendaciones de la técnica coreana para lavar el cabello coinciden con espacios como la Academia Americana de Dermatología. Ante eso, la única aclaración que se hace es prestar atención a la caspa o a los indicios de dermatitis seborreica u otras afecciones. Allí no se requiere de técnicas especiales, sino de tratamientos médicos que los dermatólogos recomendarán con un sustento médico-científico.