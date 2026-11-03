Cómo lavar el cabello mixto para cuidar las raíces grasas y rejuvenecer el rostro

El cuidado del cabello es algo fundamental para las mujeres, especialmente porque puede sufrir todo tipo de problemas y así volverse grasoso, que aparezcan canas, se caiga el cabello, aparezca caspa, entre otras afecciones. A su vez, nos encontramos con varios tipos de pelos, y en el cual cada uno requiere su cuidado en particular, como es el mixto. En este caso, los estilistas expertos compartieron cómo lavarlo correctamente para cuidar las raíces grasas y así rejuvenecer el rostro y quitarse años de encima.

El cabello mixto es uno de los más populares y que se produce de manera natural en muchas mujeres y que esto hace referencia a aquel que presenta dos condiciones opuestas al mismo tiempo; como lo es un cuero cabelludo graso, con exceso de producción de sebo en la raíz y un cabello seco, deshidratado y que puede presentar algunos daños en las puntas.

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Cuáles son las señales que una mujer tenga el cabello mixto

Hay mujeres que lavan su cabello y las raíces quedan limpias y sueltas; pero las puntas pueden quedar tirantes, por lo que aplican una mascarilla nutritiva para compensarlo y a las pocas horas; se volverá pesada. Entre las señales de que una mujer tiene el pelo mixto, según estilistas es que las raíces pierden volumen o se ven brillantes poco tiempo luego del lavado; sensación de cuero cabelludo graso, medios ásperos o con frizz y puntas secas. Por eso, hay un consejo de parte de los peluqueros para lavar este tipo de pelo y mantener la grasa y rejuvenecer el rostro.

Cómo lavar el cabello mixto para cuidar las raíces