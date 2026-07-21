Poner hojas de laurel en el limón: por qué todo el mundo lo recomienda y para qué sirve

Poner hojas de laurel en un limón es una práctica que muchas personas recomiendan para perfumar los ambientes de forma natural, aportar una sensación de frescura y favorecer una atmósfera relajante. Los expertos en aromaterapia señalan que sus beneficios están relacionados con el aroma de ambas plantas y su capacidad para contribuir al bienestar ambiental.

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En los últimos años, este sencillo truco casero ha ganado popularidad entre quienes buscan alternativas naturales a los ambientadores comerciales. La combinación aprovecha los aceites esenciales presentes tanto en la cáscara del limón como en las hojas de laurel: dos ingredientes ampliamente utilizados en aromaterapia y fitoterapia por sus características aromáticas.

¿Para qué sirve poner hojas de laurel en un limón?

El procedimiento consiste en introducir varias hojas de laurel frescas o secas dentro de un limón realizando pequeños cortes en la cáscara. De este modo, el fruto libera gradualmente sus aceites esenciales mientras el laurel aporta su característico aroma herbal.

Según la National Association for Holistic Aromatherapy (NAHA), los aromas naturales pueden influir en la percepción del bienestar y contribuir a crear ambientes más agradables cuando forman parte de rutinas de relajación. Estos son los principales usos del laurel con limón:



Aromatizar el hogar: el limón aporta un aroma cítrico fresco, mientras que el laurel añade notas herbales que ayudan a perfumar pequeñas estancias.

el limón aporta un aroma cítrico fresco, mientras que el laurel añade notas herbales que ayudan a perfumar pequeñas estancias. Favorecer una sensación de frescura: los aceites esenciales del limón contienen compuestos como el limoneno, conocido por su fragancia limpia y revitalizante.

los aceites esenciales del limón contienen compuestos como el limoneno, conocido por su fragancia limpia y revitalizante. Crear un ambiente relajante: en aromaterapia, el laurel ( Laurus nobilis ) se emplea tradicionalmente por su aroma cálido, asociado a momentos de calma y concentración.

en aromaterapia, el laurel ( ) se emplea tradicionalmente por su aroma cálido, asociado a momentos de calma y concentración. Reducir la necesidad de ambientadores sintéticos: muchas personas optan por esta alternativa para perfumar el hogar utilizando ingredientes naturales.

Es importante señalar que estos efectos se relacionan con la experiencia sensorial del aroma y no sustituyen tratamientos médicos ni cuentan con evidencia científica suficiente para atribuirles beneficios terapéuticos específicos.

La combinación de laurel con limón se ha convertido en uno de los aromatizantes naturales caseros más elegidos por las personas 🍋🌿 pic.twitter.com/RlcFAl6KOa — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 21, 2026

¿Qué dicen los expertos sobre el laurel y el limón en aromaterapia?

La aromaterapia utiliza aceites esenciales obtenidos de plantas para favorecer el bienestar emocional mediante el olfato. La International Federation of Professional Aromatherapists (IFPA) explica que deben emplearse de manera responsable y que sus efectos pueden variar de una persona a otra.

Por su parte, la National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, señala que algunas prácticas de aromaterapia pueden ayudar a promover la relajación o mejorar la sensación de bienestar en determinadas personas.

Si deseas preparar este aromatizante natural, puedes seguir estos pasos:



Escoge un limón fresco: cuanto más aromática sea la cáscara, mayor será la liberación de aceites esenciales.

cuanto más aromática sea la cáscara, mayor será la liberación de aceites esenciales. Realiza pequeños cortes: introduce entre 5 y 7 hojas de laurel en las aberturas.

introduce entre 5 y 7 hojas de laurel en las aberturas. Ubícalo en un lugar ventilado: colócalo sobre una mesa, una repisa o cerca de la entrada del hogar.

colócalo sobre una mesa, una repisa o cerca de la entrada del hogar. Sustitúyelo cuando se seque: una vez que el limón pierda humedad y aroma, conviene reemplazarlo por uno nuevo.

En algunas tradiciones populares y prácticas espirituales, el laurel simboliza protección y abundancia, mientras que el limón se relaciona con la limpieza y la renovación.