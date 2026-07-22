Muere el famoso músico Armando Visconti; su cuerpo fue encontrado 3 semanas después de los terremotos en Venezuela

Después de varias semanas de intensa búsqueda, las autoridades venezolanas confirmaron el fallecimiento de Armando José Visconti, músico e integrante de la reconocida agrupación Banda Poker, así como de su esposa, Ana Luisa Loreto y su hija de 12 años Ana Virginia.

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De acuerdo con información oficial, los tres fueron localizados entre los escombros del edificio Bello Horizonte en Catia La Mar, en La Guaira, el cual colapsó tras los fuertes sismos registrados en el país el pasado 24 de junio 2026.

Cabe recordar que desde el momento del incidente se perdió toda comunicación, por lo que la banda decidió levantar fichas de búsqueda para dar con el músico y su familia, ya que, según habían recibido información de que aparentemente habían visto a la esposa de Armando un día después de los terremotos pero ellos seguían sin mantener comunicación.

A días de estos hechos naturales que le han arrebatado la vida a cientos de personas, esta noticia causó profunda conmoción en el medio artístico venezolano. A través de redes sociales los integrantes de la Banda Póker lamentaron la pérdida de su compañero y aseguraron que continuarán adelante en honor a su memoria.

¿Cómo la Banda Póker despidió a Armando Jóse Visconti?

Tras confirmarse el hallazgo sin vida de Armando Visconti y su familia, la agrupación compartió un emotivo mensaje a través de Instagram para despedirse de su compañero a quien describieron como una pieza fundamental en la historia del grupo. Asimismo, aseguraron que con su partida perdieron “una columna, una base, un cimiento” sobre el que se construyó el sonido que los caracterizó durante más de tres décadas. Más allá de reconocer su talento como bajista, destacaron que su mayor legado fue la calidad humana con la que marcó la vida de familiares, amigos, alumnos y colegas que tuvieron la oportunidad de conocerlos.

En su despedida, los integrantes confesaron que atraviesan uno de los momentos más difíciles de su carrera pero afirmaron que continuarán con el proyecto, también dedicaron unas palabras para Ana Luisa y Anita, prometieron mantenerse cerca de Juan Pablo y de la madre del músico, y agradecieron a todas las personas que colaboraron en la búsqueda.

¿Quiénes son Banda Póker?

Banda Póker es una agrupación venezolana reconocida por su propuesta musical dentro del rock y el pop. Armando Visconti formaba parte del grupo como músico y también desarrolló una carrera académica como profesor universitario en Caracas