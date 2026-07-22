3 ideas para reemplazar tus platos viejos y aburridos por una opción más al estilo MasterChef 24/7, ideales para emplatar

Además del buen sabor, en MasterChef 24/7 es importante la forma de emplatar sus preparaciones, por lo que el uso de vajillas va a ser fundamental; el aplicar platos viejos y aburridos puede ser contraproducente.

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Para que empieces a decorar tus preparaciones como un auténtico experto, te daremos 3 ideas para reemplazar tus recipientes antiguos; ayudarán a tener un mejor aspecto.

¿Cómo puedo reemplazar los platos viejos?

Para emplatar podemos usar varias opciones de vajillas, que se destacan por ser buenas ideas para reemplazar los platos viejos y aburridos que tienes en tus repisas. Considera emplear las siguientes opciones para tener decoraciones al estilo de MasterChef 24/7:



Los de cerámica en mate que tienen colores oscuros son un gran contraste para usarlos en platillos con tonos muy vivos; los harán sobresalir al momento de servir.

De piedra natural, ideal si quieres obtener un acabado más rústico en tus preparaciones. Puedes aplicar en carnes, aperitivos o para hacer una charola de quesos.

Asimétricos o que tienen bordes elevados, una gran opción para quienes aman los retos y son creativos. Con los que podrás añadir volumen a tus preparaciones.

@platingqueen Boring plating? Try these 5 simple techniques to instantly make your food look restaurant-worthy. 1️⃣ The Swipe – clean curve with one smooth motion. 2️⃣ Mini Swipe – ring mold for symmetry. 3️⃣ Reverse Pull – one pull = perfect line. 4️⃣ Dots – balance with size and spacing. 5️⃣ The Push – fade the sauce with a gentle slide. ✨ Save this for when you need some plating inspo! ♬ カフェでボサノバを聴く休日 - ya-su

¿Cómo hacer un buen emplatado?

Además de tener vajillas de calidad, es importante que conozcas las diversas técnicas que hay de emplatado, ya que con ellas lograrás tener un aspecto más equilibrado dentro de tus platillos. Para que logres decoraciones al nivel de MasterChef 24/7, aplica los siguientes tips:



El elemento principal debe tener mayor protagonismo; procura que los elementos extras que coloques no lo opaquen.

Dale brillo a tu receta, aprovecha aquellos elementos con colores vibrantes; pueden ser verduras, frutas, salsas o usa la textura de tus guarniciones.

Usa platos grandes para que tu preparación no se vea pequeña y tengas áreas para poder jugar con los elementos.

Con todos los elementos anteriores podremos tener decoraciones impecables. Sacándole el mayor jugo al reemplazar los platos viejos y aburridos con las 3 ideas que te compartimos. No esperes más y saca tu lado culinario.