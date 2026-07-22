7 ideas de actividades y juegos de KPop Demon Hunters para imprimir gratis, perfectos para pasar vacaciones de verano 2026 con Las Guerreras KPop

Apenas está cumpliéndose una semana del fin de ciclo escolar, pero en muchos hogares comienza a ser necesario planificar el entretenimiento durante los días de descanso. Afortunadamente, gracias a plataformas en línea como Pinterest y personajes como Las Guerreras KPop, en la actualidad es muy sencillo encontrar ideas para pasar el tiempo. Por ejemplo, a continuación te compartiremos algunas ideas de juegos de KPop Demon Hunters y actividades para imprimir de manera gratuita.

Las siguientes ideas puedes aprovecharlas de manera individual o juntarlas para formar un libro de actividades o para colorear.

7 ideas de juegos de KPop Demon Hunters para imprimir

1. Páginas para colorear

Una de las principales actividades relacionadas con Las Guerreras KPop consiste en ponerse a colorear escenas de la película, a los personajes en diferentes versiones (como anime o kawaii, por ejemplo) o diversos elementos como lightsticks y logos. Hay hojas individuales o también conjuntos completos para unir a manera de libro.

2. Muñecas de papel con diferentes prendas

Hace unas décadas, todavía eran muy populares las muñecas de papel con prendas de ropa en ese mismo material; la idea era que estas prendas se sostenían con pestañas y podías darle looks muy diferentes a un personaje. Ahora, esa tradición se puede revivir con las Huntrix.

3. Laberintos

Aquí tenemos otra gran idea de entretenimiento para los niños: laberintos dibujados que puedes impromir para que coloreen o para que tracen el camino a lápiz.

4. Colorear por número

Otra modalidad muy popular para los niños que disfrutan colorear, para obtener máxima relajación, consiste en seguir las instrucciones de acuerdo con el número que se indica. En este ejemplo, por ejemplo, apenas se necesita una decena de colores distintos

5. Laberintos numéricos

Si te gusta la idea de combinar el entretenimiento con el aprendizaje, esta es una gran idea para los niños más pequeños que están aprendiendo los números. Se trata de un laberinto para practicar secuencias numéricas sencillas.

6. Sopas de letras

Es fácil encontrar diversas opciones de sopas de letras con varios grados de dificultad, las cuales hacen referencia a personajes y conceptos de KPop Demon Hunters.

7. Juegos de mesa caseros

Puedes imprimir un tablero como el de este ejemplo, tematizado con personajes de Las Guerreras KPop. Una manera de emplearlo es a través de un juego de trivia.