Idea DIY para reciclar el sartén viejo de teflón y mejorar su aspecto

El sartén viejo de teflón después de varios días de su uso, es posible que ya no tenga la misma efectividad antiadherente de siempre, haciendo que tus alimentos se peguen con mayor facilidad, muchos pensarían que la mejor opción es desecharlo a la basura.

No lo tires, ya que puedes aplicar una idea DIY, con la que lograrás reciclar el desecho y mejorar su aspecto para tu casa, así que considera todo lo que debes hacer en unos sencillos pasos.

¿Cómo puedo reciclar el sartén viejo de teflón?

El sartén viejo de teflón es posible mejorar su aspecto con unos sencillos pasos, con los que lograrás decorar tu cocina al instante. La idea DIY recomienda hacer las siguientes instrucciones de la creadora de contenido “El rincón de Ángela” para reciclar el viejo artículo:

Cubre todo el objeto con gesso blanco, lo encuentras en ciertas papelerías. Agrega pintura blanca en la base y fondo del sartén. Escoge una servilleta de papel con un estampado de tu agrado. Añade a tus dedos un poco de pegamento y adhiere a las esquinas de la servilleta para retirar la capa blanquecina que tienen. Coloca la servilleta en la zona base y otro estampado en el fondo, comienza a recortar el papel en forma circular. Cubre ambas servilletas con pegamento blanco con ayuda de una brocha grande y plana. Dejamos secar. Al secarse, cubrimos con pintura acrílica blanca la orilla. Puedes agregar detalles en los laterales para hacerlo más llamativo, basándote en la decoración de tu servilleta. Agrega una cuerda de yute en el mango de la sartén y un moño para cubrir el inicio de la cuerda.

¿Cuándo hay que cambiar de sartén?

Se recomienda que los sartenes deberían cambiarse cada 2 años, o una vez que se presenten señales de desgaste, ya sea cuando el teflón se raye, la comida se pegue o presente deformaciones en el fondo.

Al ver esos cambios, es un buen momento para aprovechar la idea DIY y reciclar el sartén viejo de teflón que tienes en casa para mejorar su aspecto, una gran alternativa para quienes son amantes del dibujo o se consideran creativos.