La anatomía del delantal perfecto: ¿en qué fijarse al escoger esta prenda CRUCIAL de MasterChef 24/7?

El delantal tiene más importancia de la que crees a la hora de meterte a la cocina: ahora que en MasterChef 24/7 el concepto de mandiles blancos y negros está tan de moda, le preguntamos a la IA qué elementos debemos tomar en cuenta a la hora de elegir esta prenda tan importante para hacer de comer.

¿En qué fijarse a la hora de escoger un delantal para tu día a día en la cocina?

De acuerdo con la herramienta de Google Gemini, más allá del estilo en el estampado de tu delantal, hay 3 detalles básicos en lo que debes fijarte para que tu mandil no sólo se vea bien, sino que también sea útil para ti:

Bolsillos estratégicos: Necesitas al menos un bolsillo amplio a la altura de la cadera para el celular y otra bolsa superior más angosta para otras herramientas que posiblemente necesites como una pluma, un termómetro de cocina o unas pinzas.

El "Side Towel" loop: Recuerda checar siempre que el delantal incluya una pequeña argolla o tira de tela lateral: esto sirve para colgar tu trapo de cocina y tenerlo siempre a la mano para limpiar tu estación o tomar sartenes calientes... ¡súper importante!

Telas "todoterreno" que aguanten la mugre y la grasa: Al momento de escoger tu delantal, checa de qué materiales está hecho. El algodón de alto gramaje y la mezclilla oscura son los reyes ya que aguantan las manchas de grasa y las lavadas continuas sin perder su estructura, por lo que te recomendamos darles prioridad.

¡De lujo! Ahora que ya tienes tu delantal perfecto con una buena tela, bolsillos estratégicos y una argolla lateral, podrías complementar tu look con una playera básica lisa, unos zuecos ergonómicos de diseño y una tira de goma para recoger tu cabello de un color que haga juego.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

