Qué es mejor: la botella de vidrio o de acero inoxidable

Es normal ver a las personas portar su botella de vidrio o de acero inoxidable para poder almacenar su agua fresca, con la que podrán hidratarse a lo largo de la jornada. Sin embargo, entre ellos ha surgido un fuerte debate, donde se disputa cuál es la mejor alternativa para usar todos los días.

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Si te has preguntado al respecto, no te preocupes, te detallaremos cuál es la alternativa que deberías emplear en tu día a día, la respuesta te va a sorprender.

¿Cuál es el mejor material para una botella de agua?

Antes de declarar la mejor alternativa, es fundamental conocer sus beneficios. En el caso de la botella de vidrio, se destaca por ser un material que no afecta el sabor del líquido, además de que te permite ver el interior, ideal para temas de limpieza, pero tiene la principal desventaja de que fácilmente puede romperse ante un golpe o caída.

En el caso de las de acero inoxidable, se destacan por ser la alternativa más resistente, además de que suele conservar tus bebidas frías por más tiempo, teniendo una mayor durabilidad ante algún accidente o caída.

Entre ambas alternativas, la que se destaca es la de acero, debido a su resistencia ante accidentes, ideal si tienes contemplado sacarla de casa para tu trabajo o escuela. Pero si eres alguien que prioriza la limpieza, puedes optar por las de vidrio, en especial si se mantienen constantemente en casa.

¿Las botellas de acero inoxidable son más seguras que las de plástico?

Respondiendo a la pregunta, todo depende del plástico que se use; hay que optar por las que son reutilizables sin BPA, debido a que están diseñadas para ser reutilizadas constantemente y no liberan sustancias tóxicas, saludables para su uso constante, a diferencia de las botellas con agua que te venden en las tiendas de un solo uso.

En realidad, la botella de vidrio o de acero inoxidable, ambas son las mejores opciones para usar; todo dependerá de lo que estés buscando y el uso que le vayas a aplicar, así que consigue la que mejor se adapte a ti.