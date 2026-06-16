Recicla tus sweaters con estas increíbles ideas DIY

Sin dudas con el paso del tiempo las prendas de ropa comienzan a deteriorarse por lo que terminan en el fondo del armario o incluso en la basura. Entre la indumentaria nos encontramos con los sweaters qué muchos desconocen que se les puede dar un nuevo uso.

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Gracias a las ideas DIY es que podemos darle a este tipo de elementos una nueva oportunidad ya que cuenta con una textura suave y una importante calidad en sus tejidos que nos permitirá crear nuevos elementos útiles. De esta manera vas a combinar decoración con cuidado al planeta.

¿Cómo reciclar los sweaters?

Si tienes sweaters que no utilizas pues aquí te dejamos grandes ideas para que lleves a cabo. Estas son:

Camas para mascotas

La primera idea que tienes para reciclar esta prenda es la de aprovechar su lana o tejido grueso para convertirla en cómodas cama para tus lomitos o gatos. Lo que debes hacer es rellenar las mangas y el cuerpo del sweaters con algodón, espuma o retazos de tela y así formar un espacio cálido donde tus mascotas puedan dormir.

Puedes combinar colores, jugar con patrones o incluso con su extensión.

Guantes o mitones caseros

Por otro lado, también puedes reutilizarla para confeccionar guantes, mitones o calentadores para manos. Si bien estamos en verano, puedes ir preparándote para el invierno con esta increíble idea que les brindará calor a tus manos y sobre todo mucha personalidad.

Estos mitones son muy calentitos.|Pinterest

Bufandas y cuellos tejidos

Si quieres ir preparando accesorios personalizados para el invierno pues utiliza tu sweater viejo para crear bufandas circulares o cuellos de invierno.

Con estas increíbles ideas pues vas a necesitar de este elemento que en otra ocasión hubieras dejado al fondo del placar o hubieras desechado a la basura. De esta manera tu sweaters volverá a ser un elemento funcional y práctico.