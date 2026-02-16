3 ideas para lograr el delineado de ojos perfecto si tienes el párpado caído

El maquillaje es sin lugar a dudas una herramienta que acompaña a las personas en el día a día o en ocasiones especiales. La Inteligencia Artificial (IA) viene siendo ampliamente consultada al respecto sobre las nuevas tendencias, pero también sobre ideas o trucos ante determinadas circunstancias o condiciones.

“El maquillaje es mucho más que simplemente ‘pintarse la cara’. Su importancia varía según el cristal con que se mire: desde la psicología personal hasta la industria global”, remarca la aplicación Gemini, IA creada por Google que trae 3 ideas de delineado de ojos para quienes tienen el párpado caído.

¿Qué es un párpado caído?

Algunas personas, entre otras características físicas, presentan el párpado caído que puede deberse a muchas causas. Por lo general, se trata de una condición médica “conocida como ptosis palpebral, algo bastante común pero que siempre vale la pena revisar para entender su origen”, indica la IA.

Gemini analizó diferentes bases de datos para afirmar que “puede afectar un solo ojo o ambos, y las causas varían desde el simple paso del tiempo hasta cuestiones neurológicas”. En este punto, esta tecnología advierte evitar “remedios caseros como cintas adhesivas o ejercicios faciales sin antes tener un diagnóstico, ya que si el origen es muscular o nervioso, podrías retrasar un tratamiento importante”.

Ideas para delinear un ojo con párpado caído

Cuando se habla de maquillaje como una herramienta se lo puede ejemplificar fácilmente ante situaciones de párpados caídos. Al respecto, se le consultó a Gemini sobre cómo se pueden delinear ojos con esta condición y su respuesta no se hizo esperar.

“Lograr un delineado impecable con párpado caído (o hooded eyes) puede ser frustrante porque el pliegue suele ‘esconder’ o deformar la línea. El secreto no está en luchar contra tu anatomía, sino en trabajar con ella”, remarcó la Inteligencia Artificial y ofreció 3 técnicas infalibles para que la mirada resalte:

El "Batwing" o delineado de murciélago: Esta es la técnica reina para párpados caídos. Si haces una línea recta con el ojo cerrado, al abrirlo se verá quebrada. El truco es dibujar el ala con el ojo abierto.



Cómo hacerlo: Mira directamente al espejo con los ojos relajados. Dibuja la punta del ala desde la esquina exterior. Al conectar esa punta con tu línea de pestañas, verás que cruza el pliegue.

El resultado: Al cerrar el ojo, verás un pequeño escalón o forma de "ala de murciélago", pero al abrirlo, la línea se verá completamente recta y perfecta.

Delineado invisible (Tightlining): Si sientes que el delineado tradicional te quita espacio en el párpado móvil y hace que el ojo se vea más pequeño, esta es tu mejor opción.



Cómo hacerlo: En lugar de delinear por encima de las pestañas, rellena la línea de agua superior (la parte interna justo debajo de las pestañas).

El resultado: Define la mirada y hace que las pestañas se vean mucho más densas sin ocupar ni un milímetro del espacio de tu párpado visible. Es ideal para un look natural o "makeup no-makeup".

El Foxy Eye difuminado: Las líneas líquidas muy precisas pueden ser difíciles de mantener simétricas con pliegues marcados. El uso de sombras o lápices cremosos es mucho más "perdonador".

