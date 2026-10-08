Ideas DIY: 3 ideas para hacer velas personalizadas para recordar a tus difuntos en el Día de Muertos

Mientras muchas personas están con los preparativos para Halloween, otras ya piensan en el Día de Muertos que este 2026 se conmemorará el domingo 1 y lunes 2 de noviembre. Esta es una de las tradiciones más representativas e importantes de México, en la que se honra y celebra la memoria de los seres queridos que han fallecido.

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Es por eso que se trata de una fecha que también atrae al turismo internacional que anhela empaparse con la cultura local y el significado de estas tradiciones. En cuanto a los mexicanos, preparar el altar con velas y las ofrendas para sus difuntos se convierte en un proceso muy especial.

Ideas DIY en el Día de Muertos

Lejos de ser una jornada de luto o tristeza, el Día de Muertos en México es una festividad alegre y de reencuentro donde el mundo de los vivos y el de los muertos se unen temporalmente. Los altares u ofrendas se construyen como un portal y una muestra de amor para recibir a las almas durante su visita anual, ofreciéndoles los platillos, bebidas y objetos que disfrutaban en vida para reconfortarlos tras su viaje desde el más allá.

Es en este marco que las velas y veladoras juegan un papel fundamental en este ritual, ya que su luz representa la fe y la esperanza, sirviendo como una guía o faro que ilumina el camino de los difuntos para que no se pierdan en el trayecto de regreso a la casa de sus familias. Por tal motivo, muchos recurren a las ideas DIY (Hazlo tú mismo) para personalizar las velas elegidas para esta ocasión.

¿Cómo hacer velas personalizadas?

Crear velas personalizadas permite infusionar cada pieza con elementos, aromas e imágenes que evoquen los recuerdos de quienes ya no están físicamente. Es por eso que las siguientes ideas DIY enseñan que, a través de técnicas sencillas de bricolaje, se pueden convertir materiales cotidianos en tributos significativos que honren la esencia de los difuntos en el Día de Muertos:

Velas con fotos transferidas en cera

Una forma directa y emotiva de dedicar una vela a un ser querido es plasmar su rostro o un recuerdo fotográfico directamente sobre el vaso o la superficie de la cera.

Materiales: Velas blancas de vaso o velones gruesos, papel de seda (o servilleta blanca), impresora, papel de horno (manteca) y una secadora de pelo o pistola de calor.

Paso a paso



Imprime la foto elegida en papel de seda (puedes pegarlo ligeramente a una hoja bond común para pasarlo por la impresora). Recorta la foto al tamaño deseado y colócala sobre el velón. Cubre la foto y la vela con una capa firme de papel de horno. Aplica calor constante con la secadora de pelo hasta que veas que la cera del velón empieza a derretirse ligeramente y a absorber el papel de seda. Retira con cuidado el papel de horno y deja enfriar; la imagen quedará integrada dentro de la cera de forma permanente.

Velas florales con flor de cempasúchil y especias

El cempasúchil es la flor por excelencia de esta temporada, y su aroma y color vibrante son esenciales para guiar a las almas. Esta idea combina su estética con fragancias cálidas.

Materiales: Cera para velas (de soya o parafina), mechas, vasos o frascos de vidrio traslúcidos, pétalos secos de cempasúchil, canela en rama y aceite esencial de azahar o cempasúchil.

Paso a paso



Derrite la cera a baño María y añade unas gotas de tu aceite esencial favorito para perfumarla. Pega la mecha en el fondo del frasco de vidrio. Coloca cuidadosamente los pétalos de cempasúchil y trozos pequeños de canela pegados a las paredes interiores del frasco usando una gotita de cera caliente. Vierte lentamente la cera derretida en el frasco y deja secar por completo antes de encenderla en el altar.

Velas en cáscaras de naranja o calabazas decoradas

Aprovechar elementos naturales de la época le da un toque orgánico, festivo y totalmente artesanal a la decoración de la ofrenda.

Materiales: Naranjas o calabazas pequeñas, cera para derretir, mechas, clavos de olor y pintura acrílica negra o dorada.

Paso a paso

