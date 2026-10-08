Ideas DIY: 3 ideas para hacer velas personalizadas para recordar a tus difuntos en el Día de Muertos
Ideas DIY. Cómo hacer velas personalizadas para el Día de Muertos con estas 3 ideas fáciles para tu altar.
Mientras muchas personas están con los preparativos para Halloween, otras ya piensan en el Día de Muertos que este 2026 se conmemorará el domingo 1 y lunes 2 de noviembre. Esta es una de las tradiciones más representativas e importantes de México, en la que se honra y celebra la memoria de los seres queridos que han fallecido.
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Es por eso que se trata de una fecha que también atrae al turismo internacional que anhela empaparse con la cultura local y el significado de estas tradiciones. En cuanto a los mexicanos, preparar el altar con velas y las ofrendas para sus difuntos se convierte en un proceso muy especial.
Ideas DIY en el Día de Muertos
Lejos de ser una jornada de luto o tristeza, el Día de Muertos en México es una festividad alegre y de reencuentro donde el mundo de los vivos y el de los muertos se unen temporalmente. Los altares u ofrendas se construyen como un portal y una muestra de amor para recibir a las almas durante su visita anual, ofreciéndoles los platillos, bebidas y objetos que disfrutaban en vida para reconfortarlos tras su viaje desde el más allá.
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Es en este marco que las velas y veladoras juegan un papel fundamental en este ritual, ya que su luz representa la fe y la esperanza, sirviendo como una guía o faro que ilumina el camino de los difuntos para que no se pierdan en el trayecto de regreso a la casa de sus familias. Por tal motivo, muchos recurren a las ideas DIY (Hazlo tú mismo) para personalizar las velas elegidas para esta ocasión.
¿Cómo hacer velas personalizadas?
Crear velas personalizadas permite infusionar cada pieza con elementos, aromas e imágenes que evoquen los recuerdos de quienes ya no están físicamente. Es por eso que las siguientes ideas DIY enseñan que, a través de técnicas sencillas de bricolaje, se pueden convertir materiales cotidianos en tributos significativos que honren la esencia de los difuntos en el Día de Muertos:
Velas con fotos transferidas en cera
- Una forma directa y emotiva de dedicar una vela a un ser querido es plasmar su rostro o un recuerdo fotográfico directamente sobre el vaso o la superficie de la cera.
- Materiales: Velas blancas de vaso o velones gruesos, papel de seda (o servilleta blanca), impresora, papel de horno (manteca) y una secadora de pelo o pistola de calor.
Paso a paso
- Imprime la foto elegida en papel de seda (puedes pegarlo ligeramente a una hoja bond común para pasarlo por la impresora).
- Recorta la foto al tamaño deseado y colócala sobre el velón.
- Cubre la foto y la vela con una capa firme de papel de horno.
- Aplica calor constante con la secadora de pelo hasta que veas que la cera del velón empieza a derretirse ligeramente y a absorber el papel de seda.
- Retira con cuidado el papel de horno y deja enfriar; la imagen quedará integrada dentro de la cera de forma permanente.
Velas florales con flor de cempasúchil y especias
- El cempasúchil es la flor por excelencia de esta temporada, y su aroma y color vibrante son esenciales para guiar a las almas. Esta idea combina su estética con fragancias cálidas.
- Materiales: Cera para velas (de soya o parafina), mechas, vasos o frascos de vidrio traslúcidos, pétalos secos de cempasúchil, canela en rama y aceite esencial de azahar o cempasúchil.
Paso a paso
- Derrite la cera a baño María y añade unas gotas de tu aceite esencial favorito para perfumarla.
- Pega la mecha en el fondo del frasco de vidrio.
- Coloca cuidadosamente los pétalos de cempasúchil y trozos pequeños de canela pegados a las paredes interiores del frasco usando una gotita de cera caliente.
- Vierte lentamente la cera derretida en el frasco y deja secar por completo antes de encenderla en el altar.
Velas en cáscaras de naranja o calabazas decoradas
- Aprovechar elementos naturales de la época le da un toque orgánico, festivo y totalmente artesanal a la decoración de la ofrenda.
- Materiales: Naranjas o calabazas pequeñas, cera para derretir, mechas, clavos de olor y pintura acrílica negra o dorada.
Paso a paso
- Corta la parte superior de la naranja o calabaza y vacía cuidadosamente el interior sin romper la cáscara o piel externa.
- Deja secar la carcasa de fruta con una toalla de papel. Puedes incrustar clavos de olor en el borde para dar un aroma especiado adicional o pintar motivos de calaveritas en la superficie con pintura acrílica.
- Fija la mecha en el fondo y vierte la cera derretida en el interior del recipiente natural.
- Deja solidificar la cera para obtener un cirio ecológico y lleno de tradición.