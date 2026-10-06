Ideas DIY: 4 diseños para customizar tu espejo de pared con el estilo de Los Saja Boys

Cada vez más personas se suman al movimiento DIY, las manualidades que atesoran la esencia “hazlo tú mismo” como una invitación a crear aunque no tengamos conocimientos básicos del rubro ni herramientas profesionales.

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Las ideas DIY no solo permiten crear objetos decorativos y personalizar otros, sino que son una muy buena práctica de entretenimiento. Además, es un tipo de manualidad muy económico ya que muchos materiales usados son reciclados y los procesos son muy fáciles de abordar.

Ideas DIY de Los Saja Boys

Cada una de las iniciativas en este tipo de prácticas atesora una inspiración especial y es que hay para todos los gustos. Hoy ponemos de relieve como ejemplo la idea DIY para personalizar un espejo de pared con el estilo de Los Saja Boys.

Tras el lanzamiento de la película “Las Guerreras K-Pop” no solo las protagonistas ganaron fanáticos sino también sus antagonistas. Es por ello que las ideas DIY sobre Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja son muy populares como el caso que te contamos a continuación.

Los Saja Boys en tu espejo

Renovar un espejo de pared es una de las formas más efectivas de darle un giro completo a la decoración de cualquier espacio sin gastar de más. Las siguientes 4 ideas DIY invitan a hacerlo pero con el estilo de Los Saja Boys que se destacan por una estética callejera, audaz y urbana:

Marco Graffiti & Tagging Neón

Materiales: Pintura acrílica en aerosol (negro mate, magenta neón, verde lima y amarillo electro), marcadores de acrílico base agua (blanco y negro), cinta de enmascarar.

Paso a paso



Cubre completamente el cristal del espejo con cinta de enmascarar y papel para protegerlo. Pinta toda la estructura del marco con dos capas de pintura en aerosol negro mate para crear una base profunda. Aplica ráfagas cortas e irregulares de los tonos neón en las esquinas y bordes para simular el efecto de luz de neón sobre la pared. Con los marcadores de acrílico, dibuja trazos de estilo tagging, tipografías de grafiti urbano y palabras clave que representen la estética del grupo.

Borde Industrial con Cadena y Remaches

Materiales: Cadena metálica de eslabones gruesos (acabado plateado o negro oxidado), pegamento de alta fijación (tipo silicona fría o masilla epóxica), remaches metálicos decorativos o tuercas.

Paso a paso



Limpia bien los bordes del marco con alcohol para asegurar la adherencia. Pega la cadena metálica alrededor de todo el perímetro exterior del marco, asegurándote de tensionarla bien en cada tramo. En la junta interior (la que limita directamente con el cristal), adhiere los remaches o tuercas en intervalos regulares de 3 a 5 cm. Si buscas un acabado envejecido, frota un poco de pintura acrílica negra o cobriza sobre la cadena con un trapo seco.

Collage Pop-Art Ilustrado

Materiales: Impresiones de alta resolución de ilustraciones, logotipos y arte gráfico de los Saja Boys, pegamento para decoupage (o cola blanca diluida en agua), barniz transparente mate, pincel plano.

Paso a paso



Recorta las ilustraciones en diferentes tamaños, combinando rostros, símbolos y texturas tipográficas. Presenta los recortes sobre el marco sin pegar para planificar la composición, superponiendo imágenes para generar capas visuales. Aplica pegamento en la superficie del marco y ve fijando cada recorte, alisando desde el centro hacia afuera para evitar burbujas de aire. Una vez seco, sellado todo con dos capas de barniz transparente para proteger el collage.

Efecto Espejo "Roto" con Luces LED Ocultas

Materiales: Marcador permanente de punta fina plateado o blanco, tira de luces LED de tono azul o violeta (con batería o USB), cinta de montaje doble cara.

Paso a paso

