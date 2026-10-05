Ideas DIY: 3 diseños fáciles para hacer piñatas de Piccolo de Dragon Ball

Las ideas DIY, siglas en inglés cuyo significado es “hazlo tú mismo”, son la esencia de manualidades que unen imaginación, creatividad y reciclaje. Esta práctica es una de las más elegidas en la actualidad para abordar una gran cantidad de proyectos.

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Al respecto, hoy te contaremos sobre cómo puedes crear piñatas a través de las ideas DIY. Esto se debe a que esta práctica es muy versátil, fácil de abordar y con un marco de inspiración muy amplio por lo que los “paso a paso” descritos pueden ser aplicados por grandes y chicos.

Ideas DIY de Dragon Ball

Si se acerca una fiesta infantil y eres el encargado de crear una de las piñatas, seguramente estarás buscando ideas para poder hacer la mejor. Las ideas DIY ofrecen diversas alternativas en este sentido y, en esta oportunidad, el foco lo pondremos en la popular franquicia de Dragon Ball.

La clave de las siguientes guías se posa sobre la creación de piñatas con Piccolo como protagonista. Este personaje es uno de los principales de Dragon Ball, descrito como un luchador de la raza extraterrestre de los Namekianos que nació como la reencarnación del villano King Piccolo para vengarse de Goku, pero que terminó convirtiéndose en uno de los defensores más valiosos y sabios de la Tierra.

¿Cómo hacer una piñata de Piccolo?

Crear una piñata para un fanático de Dragon Ball y elegir a Piccolo garantiza una decoración impactante y llena de nostalgia. Además, elaborar la piñata con tus propias manos te permite ajustar los detalles, ahorrar dinero y disfrutar de un proyecto creativo para compartir en familia.

Es por eso que a continuación se presentan 3 ideas DIY para lograr un diseño reconocible sin complicarse con técnicas avanzadas:

Piñata clásica con tambor de cartón

Estructura: Recorta dos círculos grandes de cartón para la cara y una tira ancha para dar la profundidad en los laterales. Une todas las piezas con cinta adhesiva de papel para formar un tambor cilíndrico.

Decoración: Forra la parte superior con papel crepé blanco formando el turbante y añade las bandas rojas características. Pinta o pega papel crepé verde en la mitad inferior para el rostro, agregando orejas puntiagudas de cartulina a los lados. Los detalles de la cara (ojos severos, cejas y antenas) se dibujan en cartulina negra y amarilla para pegarlos al final.

Piñata de silueta en 2D

Estructura: Dibuja el contorno simplificado de Piccolo (puedes elegir el busto con capa o la figura completa en posición de combate) sobre dos pliegos de cartón y recortarlos. Conecta ambas tapas con tiras de cartón para darle volumen.

Decoración: Utiliza la técnica de fleco con papel crepé. Emplea morado para el traje principal, blanco para la capa y los hombros, y verde para los brazos y cara. El cinturón rojo y los brazaletes se destacan añadiendo tiras de foami (goma EVA) para darles relieve y contraste.

Piñata exprés con caja reciclada