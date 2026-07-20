Ideas DIY: Cómo hacer individuales para la mesa con pantalones de jean reciclados

El reciclaje y la reutilización siguen pisando fuerte en la actualidad, motorizados por las manualidades y las denominadas ideas DIY. Estas propuestas no solo se enfocan en el cuidado del medio ambiente, sino que están siendo empleadas para la relajación corporal y para despejar lamente, romper con las pesadas rutinas y hacerle frente al estrés.

En cuanto a las ideas DIY (Hazlo tú mismo), son tal vez la práctica que más incentiva el reciclado de materiales en desuso. Es que la mayoría de los proyectos que propone requiere de este tipo de materiales como su materia prima.

¿Cómo hacer individuales para mesa?

En medio de este movimiento, hoy destacamos 3 ideas DIY que tienen como materia prima a los pantalones de jeans que ya no usamos. Los proyectos invitan a crear manteles individuales de mesa con simples pasos:

El clásico con bolsillo

Materiales



Un pantalón de jean (preferentemente de pierna recta o ancha).

Tijeras para tela (que corten bien).

Pegamento para tela o silicona fría (si no quieres coser) / Máquina de coser o hilo y aguja.

Paso a paso



Corta la base: Corta un rectángulo de la pierna del jean de unos 45 x 30 cm (la medida estándar de un individual). Si el jean es angosto, puedes abrir la pierna por una de las costuras laterales para duplicar el ancho. Rescata el bolsillo: Despega o recorta un bolsillo trasero dejando un pequeño margen alrededor si quieres que resalte, o descóselo con cuidado y pégalo/cose lo sobre el rectángulo base, abajo a la derecha. Estilo prolijo: Haz un dobladillo simple de 1 cm hacia adentro y pégalo o cóselo.

@leejeansec NO botes tus jeans viejos!! 👖♻️ Acá te muestramos cómo hacer con ellos unos individuales para tu mesa! 1. Corta los bolsillos y reservarlos porque servirán para poner tus cubiertos. 2. Corta la tela por las costuras para que te queden 4 piezas largas. Haz lo mismo con otro jean si quieres combinar dos colores. 3. Corta a medida un rectángulo ancho y otro más delegadito. Une las dos piezas, haz dobladillos, pega el bolsillo y ya tenemos nuestro individual! Ahora con este individual de jeans reutilizados podrás crear nuevas historias 👖♻️✨ ♬ original sound - Lee Jeans Ecuador

La según idea DIY propone crear un mantel individual al estilo "Patchwork" geométrico, se trata de una iniciativa genial para aprovechar retazos de jeans. En este caso solo se requiere de retazos de diferentes jeans y de una tela base para el reverso (puede ser una sábana vieja, lona o lienzo).

Paso a paso



Corta los cuadrados: Corta cuadrados o rectángulos de diferentes tonos de jean (por ejemplo, de 10 x 10 cm o tiras de 5 x 30 cm). Arma el diseño: Presenta los pedazos sobre la mesa combinando los colores hasta formar un rectángulo de 45 x 30 cm. Unión: Cose (o pega con pegamento textil sobre la tela base) los retazos entre sí. Si usas costura, una vez que tengas el frente listo, cóselo cara a cara con la tela de reverso, dejas un hueco, lo das vuelta como una funda de almohadón, y cierras el hueco con una puntada invisible. Esto le va a dar cuerpo y un peso excelente.

De jean viejo a individuales para mesa

Finalmente, la tercera idea DIY nos lleva a otro nivel al proponernos hacer individuales trenzados o de tiras. Este método es ideal si el jean con el que contamos está muy roto en las rodillas o los bolsillos no sirven ya que solo necesitamos tiras largas de jean de unos 3 cm de ancho.

Paso a paso

