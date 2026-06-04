Ideas DIY: Cómo hacer repisas flotantes con cajones de madera

Cada vez más personas se suman a la tendencia de crear sus propios elementos de decoración a través del reciclaje, la reutilización y las ideas DIY, siglas que en inglés significan “Hazlo tú mismo”. Además de colaborar con el cuidado del medio ambiente, se trata de una práctica que ayuda a ahorrar dinero y es positiva para la salud mental.

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En cuanto a las ideas DIY, se trata de proyectos, manualidades o reparaciones que una persona realiza por cuenta propia en lugar de comprar el producto terminado o contratar a un profesional. Esta es una tendencia que abarca desde la creación de decoración para el hogar, costura y carpintería, hasta el reciclaje de objetos viejos y la cosmética natural.

¿Cómo hacer repisas flotantes?

Ya que el movimiento DIY fomenta la creatividad, en esta oportunidad toma el protagonismo la idea de crear repisas flotantes utilizando cajones de madera. Los huacales en los que por lo general se almacenan frutas y verduras, pueden ser un gran proyecto de reciclaje y reutilización.

De acuerdo con la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial), esta idea DIY no solo es ecológica y económica, sino que le aporta muchísima calidez y un toque rústico o industrial a cualquier pared de nuestro hogar.

El paso a paso de esta idea DIY

Si en tu casa tienes algunos cajones de madera que no utilizas, tirarlos a la basura puede ser una opción que descartes. Es que a continuación se detalla el paso a paso, y varias ideas creativas, para adaptarlos a tu casa y convertirlos en repisas flotantes:

Materiales y herramientas necesarias

Cajones de madera (asegúrate de que la estructura base esté firme).

Lija para madera (de grano grueso para limpiar y grano fino para el acabado).

Pintura o barniz (según el estilo que busques).

Pincel o rodillo pequeño.

Tornillos y tacos/tarugos (adecuados para el tipo de pared: ladrillo, durlock, etc).

Taladro y mecha/broca.

Nivel de mano (fundamental para que no queden torcidas).

Preparación e instalación

Limpieza y lijado profundo: Los cajones suelen tener astillas, suciedad o restos de humedad.



Pasa una lija gruesa por toda la superficie para eliminar asperezas y evitar accidentes.

Luego, usa una lija fina para dejar el tacto suave.

Limpia bien todo el polvo residual con un paño seco o apenas húmedo.

Tratamiento y personalización - Tienes tres caminos principales según la estética de tu hogar:



Estilo Rústico/Natural: Aplica dos capas de barniz transparente o lasur (protector de madera). Si quieres un tono más oscuro, puedes usar nogalina o barniz color roble.

Estilo Nórdico/Moderno: Pinta el exterior de un color neutro (blanco, gris claro o negro mate) y deja el fondo interior con la madera al natural.

Estilo Vintage/Pop: Pinta el fondo interior con un color vibrante o fórralo con un papel tapiz texturizado o con motivos geométricos.

El secreto del efecto "Flotante": Para que un cajón quede colgado de forma segura y estética, la mejor opción es atornillarlo directamente a la pared a través del fondo del cajón.

