Ideas DIY: 3 formas sencillas de personalizar las tazas lisas que tienes en casa

Llega un nuevo fin de semana y además de entretenernos con las redes sociales y la televisión, podemos dedicar parte de nuestro tiempo a hacer manualidades. Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) se presentan como una gran alternativa para dejar nuestra imaginación libre y que nos ayude a crear.

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La clave de sumarse al movimiento DIY es que cualquier puede hacerlo. Además, no debemos hacer inversiones de ningún tipo ni ponernos a estudiar para poder comenzar a diseñar los proyectos que podemos encontrar en diferentes plataformas.

Requerimientos de las ideas DIY

Las ideas DIY son señaladas como una forma de manualidad accesible e intuitiva que no requiere conocimientos previos ni herramientas complejas, permitiendo que cualquier persona cree o transforme objetos utilizando materiales sencillos que suele tener en casa.

Además de su facilidad, precisan algunas reseñas, practicarlas ofrece valiosos beneficios para la salud mental ya que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad al enfocar la mente en el presente, estimulan la creatividad, fomentan la paciencia y generan una gran satisfacción personal a través del sentimiento de logro.

¿Cómo personalizar tazas lisas?

Los proyectos que podemos encontrar fácilmente son de lo más variados y poseen diferentes niveles de complejidad. En esta oportunidad, las ideas DIY que destacamos son las que invita a transformar las tazas lisas y aburridas.

Con muy pocos materiales y un toque de creatividad, es posible convertir esas tazas lisas en piezas únicas llenas de personalidad. A continuación, te presentamos tres técnicas sencillas, económicas y con excelentes resultados para darle una segunda vida sin salir de casa:

Efecto marmolado con esmaltes de uñas

Esta técnica es perfecta para crear patrones abstractos, coloridos y con un acabado profesional en cuestión de minutos.

Materiales: Taza lisa, esmaltes de uñas (de los colores que prefieras), un recipiente hondo descartable con agua tibia y un palillo de dientes.

Paso a paso



Vierte varias gotas de uno o más esmaltes sobre la superficie del agua tibia. Verás cómo flotan y se extienden. Con el palillo, remueve suavemente los colores para crear ondas o un efecto jaspeado. Sumerge la base o el lateral de la taza en el agua y retírala rápidamente en un solo movimiento fluido. El esmalte se adherirá al instante. Deja secar por completo durante un par de horas. Consejo: Para mayor durabilidad, evita cubrir el borde superior por donde se bebe y sella el diseño con una capa de barniz acrílico o fijador en aerosol para cerámica.

Ilustración o frase con rotuladores permanentes

Si prefieres un estilo minimalista, tipográfico o con ilustraciones detalladas, los marcadores para cerámica o permanentes de base de aceite es tu mejor opción.

Materiales: Taza lisa, rotuladores permanentes (tipo Sharpie de base de aceite) o rotuladores especiales para cerámica, alcohol y algodón.

Paso a paso



Limpia muy bien la superficie exterior de la taza con alcohol para eliminar grasa y huellas. Dibuja tu patrón, frase motivacional o ilustración. Si te equivocas, puedes borrar el trazo de inmediato usando un poco de alcohol en un algodón. Deja secar el diseño durante 24 horas. Para fijar la tinta, mete la taza en el horno frío, enciéndelo a 180°C y hornea durante 30 minutos. Apaga el horno y deja que la taza se enfríe completamente dentro antes de sacarla.

Salpicado o punteado con pintura para cerámica

Una propuesta dinámica y moderna para quienes disfrutan de texturas artísticas o motivos geométricos sin complicarse con la precisión del pincel.

Materiales: Taza lisa, pintura acrílica para cerámica o cristal, un cepillo de dientes viejo (o la goma de borrar de un lápiz) y cinta de carrocero/pintor.

Paso a paso

