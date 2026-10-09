Ideas DIY: 3 formas sencillas de personalizar las tazas lisas que tienes en casa
Ideas DIY. Cómo decorar tazas lisas en casa con estas 3 ideas fáciles y económicas.
Llega un nuevo fin de semana y además de entretenernos con las redes sociales y la televisión, podemos dedicar parte de nuestro tiempo a hacer manualidades. Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) se presentan como una gran alternativa para dejar nuestra imaginación libre y que nos ayude a crear.
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La clave de sumarse al movimiento DIY es que cualquier puede hacerlo. Además, no debemos hacer inversiones de ningún tipo ni ponernos a estudiar para poder comenzar a diseñar los proyectos que podemos encontrar en diferentes plataformas.
Requerimientos de las ideas DIY
Las ideas DIY son señaladas como una forma de manualidad accesible e intuitiva que no requiere conocimientos previos ni herramientas complejas, permitiendo que cualquier persona cree o transforme objetos utilizando materiales sencillos que suele tener en casa.
@anasofihenainee como me encqnta hacer #DIY y como me encantan las #tazas ☕️🪄🍒🥝✨🫐🩷 ig: anasofihenaine #manualidades ♬ Being a Girl - Jonica
Además de su facilidad, precisan algunas reseñas, practicarlas ofrece valiosos beneficios para la salud mental ya que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad al enfocar la mente en el presente, estimulan la creatividad, fomentan la paciencia y generan una gran satisfacción personal a través del sentimiento de logro.
¿Cómo personalizar tazas lisas?
Los proyectos que podemos encontrar fácilmente son de lo más variados y poseen diferentes niveles de complejidad. En esta oportunidad, las ideas DIY que destacamos son las que invita a transformar las tazas lisas y aburridas.
Con muy pocos materiales y un toque de creatividad, es posible convertir esas tazas lisas en piezas únicas llenas de personalidad. A continuación, te presentamos tres técnicas sencillas, económicas y con excelentes resultados para darle una segunda vida sin salir de casa:
Efecto marmolado con esmaltes de uñas
- Esta técnica es perfecta para crear patrones abstractos, coloridos y con un acabado profesional en cuestión de minutos.
- Materiales: Taza lisa, esmaltes de uñas (de los colores que prefieras), un recipiente hondo descartable con agua tibia y un palillo de dientes.
Paso a paso
- Vierte varias gotas de uno o más esmaltes sobre la superficie del agua tibia. Verás cómo flotan y se extienden.
- Con el palillo, remueve suavemente los colores para crear ondas o un efecto jaspeado.
- Sumerge la base o el lateral de la taza en el agua y retírala rápidamente en un solo movimiento fluido. El esmalte se adherirá al instante.
- Deja secar por completo durante un par de horas.
- Consejo: Para mayor durabilidad, evita cubrir el borde superior por donde se bebe y sella el diseño con una capa de barniz acrílico o fijador en aerosol para cerámica.
Ilustración o frase con rotuladores permanentes
- Si prefieres un estilo minimalista, tipográfico o con ilustraciones detalladas, los marcadores para cerámica o permanentes de base de aceite es tu mejor opción.
- Materiales: Taza lisa, rotuladores permanentes (tipo Sharpie de base de aceite) o rotuladores especiales para cerámica, alcohol y algodón.
Paso a paso
- Limpia muy bien la superficie exterior de la taza con alcohol para eliminar grasa y huellas.
- Dibuja tu patrón, frase motivacional o ilustración. Si te equivocas, puedes borrar el trazo de inmediato usando un poco de alcohol en un algodón.
- Deja secar el diseño durante 24 horas.
- Para fijar la tinta, mete la taza en el horno frío, enciéndelo a 180°C y hornea durante 30 minutos. Apaga el horno y deja que la taza se enfríe completamente dentro antes de sacarla.
Salpicado o punteado con pintura para cerámica
- Una propuesta dinámica y moderna para quienes disfrutan de texturas artísticas o motivos geométricos sin complicarse con la precisión del pincel.
- Materiales: Taza lisa, pintura acrílica para cerámica o cristal, un cepillo de dientes viejo (o la goma de borrar de un lápiz) y cinta de carrocero/pintor.
Paso a paso
- Usa la cinta de carrocero para delimitar las áreas que no quieras pintar (por ejemplo, el borde superior, la parte inferior o una franja central).
- Para el efecto salpicado: Moja las cerdas del cepillo de dientes en la pintura, apunta hacia la taza y raspa las cerdas con el pulgar para esparcir chispas de pintura.
- Para el efecto de puntos: Moja la goma de borrar de un lápiz en la pintura y presiónala suavemente sobre la taza para crear patrones ordenados o aleatorios.
- Retira la cinta con cuidado mientras la pintura esté ligeramente húmeda y hornea según las instrucciones del fabricante de la pintura.