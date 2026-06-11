Ideas DIY: Cómo hacer un revistero de suelo con perchas de ropa viejas

En todas las casas existen objetos o materiales que se encuentran acumulando polvo en algún rincón. Se trata de productos que han pasado al olvido pero que siguen “siendo parte” de nuestro hogar y, en muchas ocasiones, terminan arrojados en la basura.

¡No estudiaron porque no quisieron! Leydi se separó para buscar una vida mejor, pero la acusan de abandono

La concientización sobre el cuidado del medio ambiente ha logrado que muchos ciudadanos decidan reciclar estos objetos, ya sea a través de programas gubernamentales o mediante la reutilización. En este último caso, la creatividad juega un rol preponderante y las ideas DIY son sus mejores aliadas.

¿Ideas DIY para el bienestar?

Cuando se habla de las ideas DIY se hace referencia a la frase “Hazlo tú mismo”, significado que encierran las siglas en inglés. Estas se encuentran principalmente en redes sociales y plataformas especializadas en manualidades, reciclaje y reutilización.

Estos proyectos no solo han ganado prestigio por colaborar con el reciclado de objetos en desuso, sino también por permitir que con nuestras propias manos podamos crear adornos u objetos con otras funcionalidades. Además, para muchas se trata de una práctica que genera bienestar ya que permite ocupar la mente en algo gratificante y darle rienda suelta a la imaginación.

¿Cómo hacer un revistero?

En esta oportunidad, la idea DIY que toma relevancia es la que propone hacer un revistero de suelo utilizando perchas de ropa viejas. Se trata de un proyecto ecológico, económico y que puede aportar un elemento decorativo y funcional a nuestro hogar.

Para poder crearlo se necesitan 4 perchas de madera, destornillador o pinza, tornillos pequeños para madera o pegamento de contacto fuerte, un retazo de tela resistente y, opcional, barniz, pintura o lija.

Paso a paso