Ideas DIY: Cómo hacer un revistero de suelo con perchas de ropa viejas
Ideas DIY. Recicla perchas viejas de ropa y crea un revistero de suelo con simples pasos.
En todas las casas existen objetos o materiales que se encuentran acumulando polvo en algún rincón. Se trata de productos que han pasado al olvido pero que siguen “siendo parte” de nuestro hogar y, en muchas ocasiones, terminan arrojados en la basura.
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La concientización sobre el cuidado del medio ambiente ha logrado que muchos ciudadanos decidan reciclar estos objetos, ya sea a través de programas gubernamentales o mediante la reutilización. En este último caso, la creatividad juega un rol preponderante y las ideas DIY son sus mejores aliadas.
¿Ideas DIY para el bienestar?
Cuando se habla de las ideas DIY se hace referencia a la frase “Hazlo tú mismo”, significado que encierran las siglas en inglés. Estas se encuentran principalmente en redes sociales y plataformas especializadas en manualidades, reciclaje y reutilización.
Estos proyectos no solo han ganado prestigio por colaborar con el reciclado de objetos en desuso, sino también por permitir que con nuestras propias manos podamos crear adornos u objetos con otras funcionalidades. Además, para muchas se trata de una práctica que genera bienestar ya que permite ocupar la mente en algo gratificante y darle rienda suelta a la imaginación.
¿Cómo hacer un revistero?
En esta oportunidad, la idea DIY que toma relevancia es la que propone hacer un revistero de suelo utilizando perchas de ropa viejas. Se trata de un proyecto ecológico, económico y que puede aportar un elemento decorativo y funcional a nuestro hogar.
Para poder crearlo se necesitan 4 perchas de madera, destornillador o pinza, tornillos pequeños para madera o pegamento de contacto fuerte, un retazo de tela resistente y, opcional, barniz, pintura o lija.
Paso a paso
- Prepara las perchas: Retira con cuidado el gancho metálico superior de las 4 perchas girándolo con la mano o una pinza. Si queréis pintarlas o barnizarlas, este es el momento ideal (un lijado previo ayuda a que agarre mejor la pintura).
- Arma los laterales: Vas a armar dos estructuras en forma de "A" o triángulo. Toma dos perchas y únelas por la parte superior (donde solía estar el gancho), de modo que las bases queden separadas y formen los pies que se apoyarán en el suelo. Aseguró la unión con un tornillo para madera o pegamento resistente. Repetí el proceso con las otras dos perchas.
- Uní la estructura: Ahora tenés dos costados triangulares. Para conectarlos y darle estabilidad al revistero, puedes usar las mismas barras horizontales de las perchas. Desarmá dos de esas barras de los excedentes y úsalas como travesaños horizontales para unir los dos triángulos por la parte inferior o media.
- Coloca la tela: La tela será la "cuna" donde descansarán las revistas. Corta el retazo al ancho de tu estructura. Pasó los extremos de la tela por las barras superiores de las perchas y cóselos (o pégalos con pegamento para tela) creando un dobladillo cerrado.
- Listo: Al abrir la estructura, la tela se tensará y mantendrá el revistero firme en el suelo, listo para tus lecturas favoritas.