Luto en la televisión: Muere famosa conductora a los 66 años, por cáncer de pulmón

La industria de la televisión italiana se encuentra de luto por la muerte de Patrizia Caselli, una de sus figuras más emblemáticas desde los años ochenta y noventa. Fue presentadora de variedades, cantante, actriz y vedette.

La intérprete falleció a los 66 años de edad y la noticia se dio a conocer el 10 de junio. El deceso ocurrió en Milán y habría sido a causa complicaciones cardíacas, de acuerdo con Milano Today. Caselli padecía cáncer de pulmón en etapa 3 y fue en junio de 2024 que habló por primera vez sobre un tumor que tenía; en ese entonces admitió ante el medio Corriere della Sera que tenía miedo ante el diagnóstico.

Quién era Patrizia Caselli

Se trata de una celebridad italiana que alcanzó la fama entre los años ochenta y noventa. Patrizia Caselli trabajó como modelo para comerciales pero pronto comenzó a tener apariciones en cine con directores como su compatriota Nanni Loy, para después desempeñarse como conductora en distintos canales de televisión. Inició en cadenas de televisión originarias de Lombardía para después formar parte de una de las principales empresas de este ámbito en su país; entre sus éxitos estuvo el programa de variedades "Bella d'estate", el programa "La rete" y el informativo vespertino "Detto tra noi".

En su época como conductora de programas de variedades colaboró con otras figuras famosas de la televisión italiana, como el actor Walter Chiari, con quien también tuvo una mediática relación amorosa. Por otro lado, grabó varios sencillos como cantante y participó en diversas obras de teatro.

