5 diseños de piñatas caseras de Peppa Pig para celebrar los cumpleaños de tus hijos

Peppa Pig es una serie animada que cuenta con 9 temporadas, contándonos todas las aventuras de una cerdita rosa de 4 años, destacándose por la dinámica que se maneja entre los personajes, razón por la cual se ha vuelto popular para los televidentes pequeños.

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Si faltan pocos días para los cumpleaños de tus hijos, entonces conoce los 5 mejores diseños de piñatas caseras que puedes hacer de la conocida serie infantil.

¿Cómo hacer piñatas caseras de Peppa Pig?

Las piñatas caseras no son difíciles de hacer; ahora es posible realizar todo tipo de diseños desde casa, siendo una gran alternativa para ahorrar un par de monedas. Para los cumpleaños de tus hijos puedes hacer las siguientes opciones de Peppa Pig:

En forma de hada: Una gran forma de hacer la tierna imagen de la cerdita; solamente no olvides colocarle sus alas blancas, una corona y su varita mágica.

Edad en 3D: Realiza el número de los años que va a cumplir tu hijo o hija en su cumpleaños, decora y agrega imágenes de la cerdita.

George: Si tu personaje favorito es George, puedes hacerlo; solamente no olvides agregarle su ropa azul y tenis negros.

Algo fácil y llamativo: Otra alternativa fácil que puedes hacer es crear la casa amarilla de los personajes, para después pegar recortes de ellos.

Clásica figura de Peppa: Si no quieres fallar al momento de escoger el personaje, puedes hacer la usual figura de Peppa, alternativa que nunca falla.

¿Qué se le puede meter a una piñata infantil?

Al hacer las piñatas caseras, es importante que analices los dulces que les vas a meter, ya que, dependiendo de la edad de los niños, debes escoger lo que les vamos a colocar. Además de golosinas, puedes añadir pequeños regalos, juguetes y pequeños paquetes; para hacerlo visualmente atractivo, puedes incorporar confeti y serpentina.

Ya conoces los 5 diseños de Peppa Pig que puedes usar, ideales para los cumpleaños de tus hijos; aprovecha el tiempo que te sobra para poder hacerlo para la esperada celebración infantil.