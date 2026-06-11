5 ideas para hacerte el delineado que será tendencia durante el Mundial 2026

Las tendencias de delineado para el Mundial 2026 estarán inspiradas en los colores verde, blanco y rojo de la Selección Mexicana, así como en elementos icónicos del fútbol y acabados en tonos dorados y marrones. La combinación entre creatividad, espíritu deportivo y maquillaje artístico dará lugar a looks llamativos que podrán adaptarse tanto a quienes buscan algo discreto como a quienes desean destacar en cada partido.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comienza a influir en las tendencias de moda y belleza. En este sentido, el maquillaje no se queda afuera y los delineados temáticos aparecen como una de las formas más originales de apoyar a los equipos favoritos y sumarse a la celebración deportiva.

5 delineados que serán tendencia durante el Mundial 2026 para apoyar a la Selección Mexicana

Las propuestas para esta temporada combinan patriotismo, elegancia y referencias al fútbol. Estas son 5 ideas que podrían convertirse en las favoritas de los aficionados.



Delineado tricolor mexicano: consiste en crear una línea gráfica utilizando verde, blanco y rojo. Puede realizarse con tres trazos finos paralelos o con un degradado que integre los colores de la bandera mexicana de manera sofisticada. Cat eye verde esmeralda: el verde será uno de los tonos estrella durante el torneo. Un delineado felino en esta tonalidad aporta color sin perder elegancia y funciona tanto para eventos deportivos como para salidas nocturnas. Delineado dorado con detalles futboleros: una línea metálica dorada acompañada por pequeños dibujos de balones, estrellas o trofeos en el extremo externo del ojo puede aportar un aire festivo y moderno. Delineado marrón chocolate: los tonos marrones estarán entre los más utilizados gracias a su versatilidad. Una versión geométrica o doble del delineado clásico ofrece un resultado sofisticado que además combina con los colores tradicionales de México. Delineado inspirado en un balón de fútbol: utilizando delineador negro y blanco se pueden recrear pequeños patrones geométricos inspirados en los clásicos balones de fútbol. Es una alternativa original para quienes disfrutan del maquillaje artístico.

¿Cómo adaptar estas tendencias de maquillaje para lucirlas durante los partidos del Mundial 2026?

Una de las ventajas de los delineados inspirados en el Mundial 2026 es que pueden ajustarse a distintos estilos. Para quienes prefieren opciones discretas, se pueden incorporar los colores temáticos únicamente en el extremo del delineado o en la línea inferior de las pestañas. De esta manera se obtiene un guiño futbolero sin recurrir a diseños demasiado llamativos.

Por otro lado, quienes buscan un look más audaz pueden combinar varias tendencias en un mismo maquillaje:



Sombras neutras y delineado tricolor: permite que los colores sean los protagonistas.

permite que los colores sean los protagonistas. Toques dorados en el lagrimal: aportan luminosidad y complementan perfectamente los tonos verde y marrón.

aportan luminosidad y complementan perfectamente los tonos verde y marrón. Detalles de estrellas o balones: funcionan como elementos decorativos para ocasiones especiales relacionadas con el torneo.

funcionan como elementos decorativos para ocasiones especiales relacionadas con el torneo. Delineados dobles o flotantes: añaden un efecto moderno y ayudan a destacar la mirada en fotografías y eventos deportivos.

A medida que se acerca el Mundial 2026, la influencia del fútbol comenzará a extenderse más allá de las canchas para instalarse también en las tendencias de belleza. Los delineados inspirados en los colores de México, los tonos dorados y marrones, y los símbolos característicos de este deporte se perfilan como algunas de las propuestas más originales para celebrar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.