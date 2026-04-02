5 ideas para que el espacio debajo de las escaleras luzca más bello y aesthetic
¡No desaproveches el espacio debajo de las escaleras! Descubre cómo puedes mejorar su apariencia con un estilo aesthetic empleando 5 ideas sencillas
En aquellas casas que tienen un piso extra, es usual que tengan un espacio debajo de las escaleras, el cual suele terminar convirtiéndose en el rincón de las “chucherías”, ya que no solemos pensar que es un lugar que puede aprovecharse.
Para que puedas aprovechar ese espacio extra del hogar, te compartimos 5 ideas sencillas para que sea el más bello y mantenga un estilo aesthetic sin tener que gastar mucho dinero.
¿Qué puedo poner abajo de la escalera?
El espacio debajo de las escaleras es un rincón que se puede aprovechar al máximo, dándole mayor funcionalidad y un aspecto más elegante. Para tener buenas ideas, consultamos con Gemini, quien automáticamente nos proporcionó 5 opciones para que sea el más bello y aesthetic del hogar:
- Mini jardín seco: Coloca una buena cantidad de piedra blanca para encima colocar macetas del mismo color con algunas suculentas.
- Rincón de lectura: Ya sea que coloques una colchoneta, cojines y una manta. Para hacerlo más atractivo, agrega estantes flotantes con tus libros y una pequeña lámpara.
- Minibar o estación de café: Puedes colocar un mueble de herrería negra en su interior, agregar una bandeja espejo, añadir las tazas o vasos y, por último, los elementos que necesites para tus bebidas.
- Galería de arte con almacenaje oculto: Ideal para poder guardar pequeños objetos y evitando el desorden en la casa.
- Escritorio minimalista: El espacio en el que podrás hacer tu nueva oficina, donde podrás trabajar en tu computadora sin ningún inconveniente.
¿De qué color pintar debajo de la escalera?
No olvides que el color de las paredes es importante para mantener un ambiente aesthetic, incluso para el espacio debajo de las escaleras. Para que tenga ese estilo y sea el espacio más bello, se recomienda emplear las siguientes tonalidades:
- Blanco alabastro
- Crema
- Verde salvia
- Oliva suave
- Terracota
- Nude rosa
- Gris humo
- Azul carbón
- Beige arena
Con todas las ideas sencillas lograrán obtener un aspecto elegante y sofisticado, aprovechando al máximo ese espacio para otras funciones del hogar. Intenta cada una de ellas.
@conceptos.ayd ¿Tienes un espacio debajo de la escalera y no sabes qué hacer? 🧐 Aquí te dejo 3 ideas funcionales y con estilo para aprovecharlo al máximo✨ ¿Cuál usarías tú? Comenta tu favorita✍️ Guarda este video si quieres inspirarte más adelante📌 . . . . #diseñodeinteriores#homedecor#decoracioninteriores#decor#fyp#diseñocasa ♬ original sound - Diseño de interiores|Conceptos