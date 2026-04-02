5 ideas para que el espacio debajo de las escaleras luzca más bello y aesthetic

En aquellas casas que tienen un piso extra, es usual que tengan un espacio debajo de las escaleras, el cual suele terminar convirtiéndose en el rincón de las “chucherías”, ya que no solemos pensar que es un lugar que puede aprovecharse.

Para que puedas aprovechar ese espacio extra del hogar, te compartimos 5 ideas sencillas para que sea el más bello y mantenga un estilo aesthetic sin tener que gastar mucho dinero.

¿Qué puedo poner abajo de la escalera?

El espacio debajo de las escaleras es un rincón que se puede aprovechar al máximo, dándole mayor funcionalidad y un aspecto más elegante. Para tener buenas ideas, consultamos con Gemini, quien automáticamente nos proporcionó 5 opciones para que sea el más bello y aesthetic del hogar:

Mini jardín seco: Coloca una buena cantidad de piedra blanca para encima colocar macetas del mismo color con algunas suculentas.

Rincón de lectura: Ya sea que coloques una colchoneta, cojines y una manta. Para hacerlo más atractivo, agrega estantes flotantes con tus libros y una pequeña lámpara.

Minibar o estación de café: Puedes colocar un mueble de herrería negra en su interior, agregar una bandeja espejo, añadir las tazas o vasos y, por último, los elementos que necesites para tus bebidas.

Galería de arte con almacenaje oculto: Ideal para poder guardar pequeños objetos y evitando el desorden en la casa.

Escritorio minimalista: El espacio en el que podrás hacer tu nueva oficina, donde podrás trabajar en tu computadora sin ningún inconveniente.

¿De qué color pintar debajo de la escalera?

No olvides que el color de las paredes es importante para mantener un ambiente aesthetic, incluso para el espacio debajo de las escaleras. Para que tenga ese estilo y sea el espacio más bello, se recomienda emplear las siguientes tonalidades:



Blanco alabastro

Crema

Verde salvia

Oliva suave

Terracota

Nude rosa

Gris humo

Azul carbón

Beige arena

Con todas las ideas sencillas lograrán obtener un aspecto elegante y sofisticado, aprovechando al máximo ese espacio para otras funciones del hogar. Intenta cada una de ellas.