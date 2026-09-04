6 fondos de pantalla de Paw Patrol para tablet y laptop que harán más divertido el regreso a clases

Con el nuevo regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027, la patrulla canina de “Paw Patrol” está lista para una nueva misión junto a tu hijo, pues ayudarán a darle un toque divertido a su tablet, computadora o laptop con estos fondos que prometen darles alegría a la hora de estudiar o hacer tarea.

Desde Chase y Marshall hasta todos los integrantes de la patrulla se reúnen para estar en este accesorio que es útil para el estudio. Recuerda que hay opciones para llenar sus dispositivos de color y hacer que cada tarea se sienta como una nueva aventura, así que toma nota que aquí te presentamos algunas ideas.

6 ideas de fondos de pantalla para tablet o laptop de Paw Patrol

1.- Chase y su misión escolar

Un fondo protagonizado por Chase es una idea perfecta para que tu pequeño aprenda a lado de su personaje favorito el cual es considerado como uno de los más aventureros. Además, el toque de su uniforme azul dan un toque dinámico a la pantalla.

2.- Pantalla alegre de Marshall

Si buscas que las jornadas de tareas sean más entretenidas puedes fijar un fondo de pantalla con el querido Marshal, ya que con sus tonos rojos, blancos y manchado hará que la pantalla luzca alegre y llena de personalidad.

3.- Fondo colorido de Skype

Para los fans de Skye, un fondo inspirado en la cachorrita aviadora puede darle un toque tierno y colorido a la tablet. Por loss tonos, alegría y personalidad de la canina es una exelente una opción para comenzar el día con mucho entusiasmo.

4.- La patrulla canina reunida

Un wallpaper con Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky, Zuma y Everest permitirá tener a toda la patrulla acompañando las actividades escolares.

5.- Paw Patrol con temática escolar

Cuadernos, lápices, mochilas y los personajes de la serie pueden combinarse en un diseño especialmente pensado para el regreso a clases. Es una alternativa divertida para personalizar la pantalla durante todo el ciclo escolar.

6.- Una misión espacial para estudiarAsí como la variedad de personajes y escenas, también en la red existen momentos especiales que se viven día a día en cada capítulo y adoptar una donde se vean a los cachorros teniendo una aventura espacial puede transformar la tablet,laptop o computadora en el escenario de una nueva misión