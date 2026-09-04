Encuentran sin vida a reconocido vidente mexicano quien habría sido una víctima directa, esto se sabe del caso

Este viernes 04 de septiembre se dio a conocer la triste noticia de que que el reconocido vidente Farath Coronel, también conocido como “Brujo Mexicano" había sido encontrado sin vida en su hogar en el municipio de Cuautitlán Izcalli cerca del mediodía.

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De acuerdo con primeras versiones extraoficiales, se cree que Farath habría sido una víctima directa, pues su cuerpo mostraba lo que parecían impactos de bala, aunque las autoridades aún se encuentran investigando el caso.

¿Qué pasó con el vidente Farath Coronel?

Los primeros reportes que se tiene sobre este homicidio es que la policía del municipio de Cuautitlán Izcalli habría recibido un llamado de auxilio por parte de los vecinos, quienes especulaban de que se trataba de una persona atacada con lo que podría ser un arma de fuego en la colonia Bosques del Lago, aunque al llegar se confirmó que este ya no contaba con signos vitales.

Una versión no oficial, señala que los escoltas de Farath podrían estar implicados en el caso, pues se habla de una presunta discusión, aunque esto no se ha comprobado. De igual manera, el o los autores del homicidio se encuentran libres, por lo que seguidores del vidente han pedido justicia a través de redes sociales.

