Qué hacer con el espacio del horno de la estufa si no lo usas: 6 ideas para convertirlo en un espacio funcional

Hay cocinas en las que el horno de la estufa permanece intacto durante meses y no se suele utilizar para preparar recetas. En consecuencia, pasa completamente desapercibido en la organización, por lo que termina desaprovechándose el espacio que hay en el interior y que realmente puede ser de gran utilidad para que las alacenas y gabinetes no estén tan saturados.

¿Cómo aprovechar el horno de la estufa si nunca cocinas? 6 ideas para mejorar el orden en la cocina