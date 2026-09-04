Qué hacer con el espacio del horno de la estufa si no lo usas: 6 ideas para convertirlo en un espacio funcional
Si lo tuyo no es la cocina y el horno de la estufa siempre está desocupado, entonces puedes aprovecharlo para mejorar el orden y hacerte la vida más fácil.
Hay cocinas en las que el horno de la estufa permanece intacto durante meses y no se suele utilizar para preparar recetas. En consecuencia, pasa completamente desapercibido en la organización, por lo que termina desaprovechándose el espacio que hay en el interior y que realmente puede ser de gran utilidad para que las alacenas y gabinetes no estén tan saturados.
¿Cómo aprovechar el horno de la estufa si nunca cocinas? 6 ideas para mejorar el orden en la cocina
- Para guardar sartenes. Esta es una de las formas de uso más populares para el horno de la estufa, pero también es muy funcional y queda perfecto para espacios pequeños. Solo tienes que acomodar los sartenes por tamaños, ya que esto hará que sea fácil sacarlos cada que vayas a utilizar alguno. Antes de guardarlos, revisa que estén limpios y secos.
Como organizador de utensilios. Hay herramientas para cocinar que son grandes y que no siempre caben en los muebles tradicionales, como las charolas, los moldes o las parrillas. Así que para que los utensilios no estén estorbando en la barra y que tampoco se maltraten, está la opción de ponerlas en el horno de la estufa y así solo las sacarás cuando vayas a usarlas.
- Para poner cubiertos muy grandes. Si te gusta innovar con tus recetas y siempre quieres tener los cubiertos correctos, entonces es probable que las pinzas, brochas, espátulas, cucharones, batidores y demás herramientas ya no quepan en tus cajones. Y como no son cosas que se utilicen todos los días, hay veces en que lo mejor es simplemente ponerlos dentro de un recipiente y guardarlos.
Para almacenar trastes especiales. Si tienes una vajilla que solamente usas en celebraciones y que el resto del año no sabes en dónde guardar, entonces el horno de la estufa se volverá tu mejor aliado para mantener el orden de la cocina. Consigue una cajita de plástico mediana donde quepan todas las piezas y que evitan que se dañen con facilidad.
Como organizador de tapas. Las tapas de las cacerolas y tupers pueden convertirse en el enemigo del orden en la cocina, en especial si no tienen un espacio bien definido para guardarse. Así que si quieres evitarte dolores de cabeza y que no se te pierdan, consigue una base de aluminio donde puedas irlas poniendo de forma vertical, para luego meterlas al horno y solo sacarlas cuando ea necesario.