Mientras los mexicanos usan esponja para trastes en un bote de plástico, en Japón usan el método ‘Tawashi’, que ayuda a remover grasa fácilmente y gasta menos agua

Los mexicanos estamos acostumbrados a usar una esponja para lavar los trastes , comunmente, sumergida en agua y jabón en un bote de plástico. Sin embargo, en otras partes del mundo, como en Japón, usan el método “Tawashi”, que ayuda a remover más grasa de manera sencilla y contribuye también a gastar menos agua, lo que se ve visible en el recibo de cada mes.

Cómo es el método ‘Tawashi’ que usan en Japón para lavar los trastes

De acuerdo con la Embajada de Japón en México, el “Kamenoko tawashi” es un espillo japonés multiusos hecho con fibra de palma para lavar los trastes y otros objetos del hogar.

Este cepillo es duro, resistente al agua y es ideal para la limpieza profunda, toda vez que suelen durar mucho tiempo.

Muchos la asocian con la forma de una tortuga, y no están alejados de la realidad, porque en realidad su nombre significa eso: “tortuga estropajo”.

El truco no termina con este utensilio de limpieza. De acuerdo con TN, el método consiste en no usar jabón a la hora de lavar los platos, sino únicamente agua caliente. Pero eso no es todo, en caso de que la grasa o la comida sea difícil de quitar, se puede usar vinagre o bicarbonato para reforzar la limpieza.

De esta manera, se ahorra agua, evitas el uso de químicos y tienes objetos de limpieza más duraderos que una simple esponja ya que es biodegradable y ecológico.

Cómo lavar los trastes y mantenerlos limpios por más tiempo

Para lavar los trastes de manera correcta y mantenerlos limpios , libres de bacterias y polvo, expertos recomiendan tener un proceso establecido para que sea más sencillo cada día. Por ejemplo, sugieren organizarlos en orden para quitarles primero los restos de comida, comenzar con los vasos y cubiertos primero, para finalizar con platos y ollas.

Lavar los trastes de manera correcta.|Canva

Lo recomendable es enjabonarlos con agua tibia y jabón, lavarlos y enjuagarlos al final. Además, se deben dejar secar por completo o usar un paño seco para quitarles el agua.

Un tip que nunca falla es lavar los platos sucios al momentos de usarlos, para que la comida no se seque en el palto y sea más difícil de limpiar. Otros consejos son cambiar la esponja cada dos semanas y limpiar el fregadero para evitar malos olores.