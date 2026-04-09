5 ideas increíbles para lucir tu corte de pelo bixie

El corte bixie es uno de los más populares en los salones de belleza, pero si te gusta este estilo puedes personalizarlo para que encaje de la mejor manera con tu melena.

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Para los que no la conocen, el corte bixie se caracteriza por llegar a la altura de la mandíbula o un poco más arriba. Es ideal para darle volumen a tu melena o si tienes el cabello muy liso.

Dependiendo el tipo de cabello, se puede ir agregando capas suaves o desfiladas para dar movimiento. No olvides que la parte de la nuca en el corte bixie original, queda siempre algo más corta y la parte superior con más volumen

¿Cuáles son las mejores variantes del pelo bixie?

Bixie clásico con capas

En este caso nos encontramos con un corte que es equilibrado. Tiene volumen natural y se le añade capas ligeras con el objetivo de enmarcar el rostro. Con este estilo harás que las facciones se marquen y sea favorecedor para los rostros más alargados o con aspecto cuadrado.

Cabe destacar que es elegante, pero fácil de peinar. Puedes combinarlo con looks casual, pero también con looks ejecutivos o clásicos y sofisticados.

Bixie desfilado y desenfadado

Aquí tenemos un estilo más juvenil, fresco y desenfadado que apuesta al bixie. Tiene capas marcadas y pide en el salón que te dejen las puntas texturizadas para un efecto “messy”. Ideal para darle movimiento a la melena o si tienes poca densidad.

Bixie con flequillo largo lateral

Este es un estilo que es ideal para un look femenino y clásico. El flequillo cae hacia un lado por lo que es favorecedor, especialmente para quienes adoran las formas suaves en los cortes de pelo.

Aporta un aire sofisticado y puede ser una buena idea si eres amante de los looks y outfits vintage.

Bixie corto tipo pixie

Acá tenemos un corte que es recomendado para quienes buscan comodidad y practicidad. Puedes pedir que te lo dejen más corto en nuca y laterales, con volumen arriba.

Es atrevido y muy cómodo y combina genial con looks femeninos o ejecutivos, en el primer caso para looks andróginos y en el segundo, para total looks.

Bixie con mullet

Por último, tenemos este corte que consiste en un toque más largo atrás y capas desiguales. Una de las combinaciones más elegidas.