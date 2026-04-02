7 cortes de pelo liso para mujeres mayores de 50

No caben dudas de que el pelo liso es muy popular debido a que evoca a la elegancia y versatilidad. Además, es muy fácil de mantener o peinar por lo que los cortes resultan ser favorecedores si se eligen correctamente y pueden rejuvenecer a las mujeres mayores de 50 años.

Es por esto que te vamos a contar sobre los mejores cortes de pelo liso que son tendencia ya que resultan favorecedores y logran aportar una imagen fresca y actual.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo liso?

Long bob, un corte de pelo liso muy elegante

Este es un corte de pelo que llega aproximadamente a los hombros, otorga mucha elegancia. Es ideal para todo tipo de rostro porque permite jugar con la raya en medio o lateral. Además, resulta fácil de mantener.

El pixie está triunfando entre las mujeres de 50 años

Aquí tenemos un corte muy popular para este 2026, es muy usado en los cabellos rizados, pero también se ha trasladado al pelo liso. Este corte corto ayuda a resaltar los rasgos del rostro y aporta mucha frescura.

Prueba este 2026 el power bob

El power bob tiene una versión más estructurada del bob. Este se caracteriza por sus líneas rectas y por su acabado pulido y se puede llevar con flequillo o sin él. Prueba este corte si buscas un estilo moderno y con carácter.

Shaggy con flequillo este 2026

Para este 2026, se impone el shaggy con flequillo que mezcla capas, largos desiguales y texturas naturales que lo hacen único en cada persona. Es un estilo que ayuda a rejuvenecer y aporta un aire desenfadado.

El bubble bob está de moda

Aquí tenemos un corte que se caracteriza por sus puntas ligeramente curvadas hacia adentro por lo que se crea un efecto redondeado muy favorecedor. Es ideal para mujeres de 50, ya que ofrece una imagen moderna sin perder elegancia.

Con un corte garçon tendrás mucho estilo

Este es un corte es la versión más corta del pixie. Inspirado en los looks masculinos, destaca por su simplicidad y sofisticación, con un acabado limpio y de lo más chic.

El blunt bob arrasa en 2026

Por último, tenemos este corte que es recto y sin capas. Es muy utilizado en las mujeres mayores de 50 años ya que ayuda a resaltar la textura natural del pelo liso al tiempo que aporta densidad al cabello y un acabado muy moderno.