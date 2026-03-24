5 cortes de pelo para disimular el cabello seco

Hay personas que suelen ser más propensas a tener cabello seco, situación que les genera un aspecto descuidado y con mucho frizz, perjudicando notablemente su apariencia. Por suerte, hay cortes de pelo que les pueden ayudar a disimular esa característica en su melena.

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Para que lo puedas lograr, te detallaremos cuáles son los peinados que puedes escoger en tu próxima visita al salón de belleza, estilos que se encargan de aportar movimiento natural a la melena.

¿Qué cortes de pelo usar en el cabello seco?

Con los cortes de pelo se buscará eliminar las puntas abiertas que tengas y, al mismo tiempo, proporcionarle un movimiento natural a tu melena, característica necesaria para que obtenga vida y disimular cabello seco. Por eso, el Modo IA de Google recomienda las siguientes opciones:

Bob asimétrico: Una melena dinámica que se destaca por hacerlo lucir más largo por delante, además de disimular lo dañado y añadir volumen.

Una melena dinámica que se destaca por hacerlo lucir más largo por delante, además de disimular lo dañado y añadir volumen. Corte shaggy : Ideal para quienes suelen sufrir por frizz o que desean texturas rebeldes; usa capas que inician desde la mandíbula.

: Ideal para quienes suelen sufrir por frizz o que desean texturas rebeldes; usa capas que inician desde la mandíbula. Long bob : Si no quieres un cambio tan radical, esta es la mejor alternativa; también se destaca por dar un look ligero y con forma.

: Si no quieres un cambio tan radical, esta es la mejor alternativa; también se destaca por dar un look ligero y con forma. Pixie con textura : Elimina todo lo dañado, una gran opción si buscas un cambio radical, aportando un peinado sano y abundante.

: Elimina todo lo dañado, una gran opción si buscas un cambio radical, aportando un peinado sano y abundante. Corte mariposa: Al usar capas estratégicas, hacen un marco en el rostro, mientras eliminan lo dañado y el peso excesivo.

¿Qué hacer cuando tengo el pelo muy seco?

Al tener el cabello seco, es importante tener ciertos cuidados, con la finalidad de evitar que el problema aumente. Además de usar los cortes de cabello para disimular esa textura, es importante tener en cuenta lo siguiente: