Dile adiós al minimalismo: 3 ideas modernas para decorar tu recámara hoy mismo

La decoración y el diseño juegan un papel esencial en cómo nos sentimos dentro de nuestra casa. Según El Mueble, nuestras emociones también dependen de la decoración de nuestro hogar. Por eso, un dormitorio bien pensado no solo resulta agradable a la vista, también favorece un descanso de mejor calidad, ayuda a reducir el estrés y contribuye a generar una sensación de bienestar general. Dedicar tiempo a diseñarlo y decorarlo con estas tres ideas modernas es clave para convertirlo en un lugar realmente acogedor y funcional.

3 ideas modernas para decorar tu recámara

Techo decorado

Casi nadie lo hace y por eso se ve original. Puedes pintarlo en un tono profundo, poner molduras finas o incluso papel tapiz discreto. Es un detalle que logra que todo el cuarto se vea diferente.

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Un rincón statement

Este término se utiliza en diseño de interiores para referirnos a un rincón de la habitación que ha sido decorada por una pieza muy llamativa. Una silla escultórica, una lámpara enorme, un espejo curvo XL o una esquina con plantas altas hacen que tu espacio se vea pensado por un diseñador.

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Cabecera moderna

Olvídate de la pared lisa y prueba con paneles de listones de madera, molduras geométricas, microcemento o pintura con efecto arena. Da profundidad y hace que el cuarto se vea con mucha más personalidad.