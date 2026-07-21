3 ideas para organizar los zapatos de tu dormitorio y olvidarte del desorden

Organizar los zapatos en el dormitorio es una de las formas más sencillas de reducir el desorden y aprovechar mejor el espacio. Utilizar zapateros verticales, cajas organizadoras o bancos con almacenamiento integrado permite mantener el calzado protegido, accesible y fuera de la vista, creando un ambiente más limpio y armonioso.

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El orden influye directamente en la percepción del espacio y en el bienestar dentro del hogar. Especialistas en organización y diseño de interiores coinciden en que contar con un lugar específico para cada objeto ayuda a mantener el dormitorio funcional y evita la acumulación innecesaria de elementos en el suelo o debajo de la cama.

Las 3 mejores ideas para organizar los zapatos en el dormitorio

La clave está en elegir soluciones que se adapten al tamaño de la habitación y a la cantidad de pares que se utilizan con mayor frecuencia.



Zapatero vertical: ocupa poco espacio en el suelo y aprovecha la altura de la habitación. Es ideal para dormitorios pequeños y permite mantener cada par visible y ventilado. Cajas organizadoras transparentes o etiquetadas: además de proteger los zapatos del polvo, facilitan encontrar el par adecuado sin necesidad de abrir todos los recipientes. Si las cajas son apilables, también ayudan a optimizar el espacio disponible. Banco con almacenamiento integrado: este mueble cumple una doble función: sirve como asiento para calzarse y ofrece un compartimento donde guardar zapatos de uso diario, manteniendo la habitación ordenada.

Marie Kondo, autora de La magia del orden, recomienda asignar un lugar fijo a cada categoría de objetos para facilitar el mantenimiento del orden y evitar que el desorden vuelva a acumularse.

¿Qué recomiendan los expertos para mantener el dormitorio siempre ordenado?

Más allá de elegir un buen sistema de almacenamiento, los especialistas destacan la importancia de crear hábitos que faciliten el orden cotidiano. Estas son las recomendaciones más útiles:



Guardar los zapatos después de usarlos: evita que queden dispersos por el dormitorio y facilita la limpieza.

evita que queden dispersos por el dormitorio y facilita la limpieza. Conservar solo los pares que realmente utilizas: revisar periódicamente el calzado permite liberar espacio y donar o reciclar los zapatos que ya no se usan.

revisar periódicamente el calzado permite liberar espacio y donar o reciclar los zapatos que ya no se usan. Agruparlos por tipo de uso: separar zapatillas deportivas, zapatos formales, sandalias o botas ayuda a encontrarlos con mayor rapidez.

separar zapatillas deportivas, zapatos formales, sandalias o botas ayuda a encontrarlos con mayor rapidez. Mantener limpios los organizadores: eliminar el polvo de los estantes o cajas prolonga la vida útil del calzado y mejora la higiene del dormitorio.

eliminar el polvo de los estantes o cajas prolonga la vida útil del calzado y mejora la higiene del dormitorio. Aprovechar espacios poco utilizados: debajo de la cama o dentro del armario pueden instalarse organizadores específicos para aumentar la capacidad de almacenamiento.

La American Society of Interior Designers (ASID) destaca que un almacenamiento bien planificado contribuye a crear ambientes más funcionales y visualmente equilibrados. Por su parte, IKEA, a través de sus guías de organización del hogar, recomienda combinar muebles multifuncionales con soluciones verticales para aprovechar al máximo los dormitorios de dimensiones reducidas.

Los expertos también señalan que mantener los zapatos alejados de fuentes directas de calor y humedad ayuda a conservar mejor los materiales. Esto evita deformaciones, malos olores y un desgaste prematuro.