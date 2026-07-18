Las cocinas han cambiado de función durante los últimos años, ya que, además de ser un lugar para preparar alimentos, es uno de los espacios donde se puede convivir con la familia o visitas, sobre todo si el concepto es abierto, donde podrás reemplazar el clásico almacenamiento de tapas con estas 5 ideas. Es por ello que es de suma importancia mantener un orden visual y una tendencia; es la de ocultar los electrodomésticos para que parezca de lujo.

La tendencia de hoy es la llamada cocina invisible, un estilo que integra refrigeradores, hornos, lavavajillas y pequeños electrodomésticos detrás de paneles o puertas para crear una apariencia uniforme, que contribuye a tener menos ruido visual, cualidad que también puedes encontrar en estos 9 diseños de espacios modernos que puedes aplicar sin mucho presupuesto.

La tendencia de las cocinas sin electrodomésticos

La cocina invisible consiste en integrar los aparatos dentro del mobiliario mediante paneles con el mismo acabado que los gabinetes. Cuando las puertas permanecen cerradas, el refrigerador, el lavavajillas o incluso las despensas desaparecen visualmente y aparece un muro.

Adiós a los electrodomésticos a la vista: la tendencia que hace que las cocinas parezcan de lujo|IA

El objetivo ya no es esconder los electrodomésticos, sino también despensas, zonas de lavado y superficies de trabajo, debido a que se busca que sea una integración natural a los demás espacios de la vivienda.

Otra alternativa es la de incorporar los llamados appliance garajes, armarios con puertas corredizas, abatibles o tipo persiana donde permanecen guardadas la cafetera, la tostadora, la licuadora o la freidora de aire. Con ello, se libera espacio y mejora el orden visual de la cocina.

Este tipo de cocinas suele complementarse con frentes lisos, iluminación LED indirecta y materiales continuos como piedra sinterizada o porcelánico, ya que estos elementos reducen la sensación de saturación visual y hacen que la cocina se perciba más amplia, incluso en viviendas con espacios pequeños. Los colores neutros y las maderas claras también forman parte de esta tendencia.