El peinado más favorable para ir a la oficina y lucir profesional en 5 minutos

No solo los grandes eventos nos demandan vernos bien. Cualquier ocasión es una oportunidad para lucir nuestra belleza, ya desde la indumentaria que vestimos, el corte de cabello y hasta el diseño de la manicura.

Esperanza pide tiempo para pagarle a su hermano el dinero de su boda

Estar “presentable” es para todo momento y la industria de la belleza lo sabe. Es por ello que no solo siguen apareciendo nuevos productos, sino que las tendencias se renuevan con mayor rapidez y los tips para renovar nuestro look se multiplican.

Peinados según la ocasión

Si nos centramos en nuestro cabello, la Inteligencia Artificial (IA) advierte que elegir el peinado en función del destino al que vamos es fundamental, ya que el entorno dicta tanto la etiqueta como la funcionalidad necesaria.

“Además del protocolo, el peinado actúa como el complemento final que equilibra el atuendo según la actividad”, revela la aplicación Gemini. En última instancia, la IA explica que adaptar el cabello al lugar no solo mejora la estética general, sino que también brinda la confianza de saber que el look es apropiado para el contexto.

Un peinado ideal para oficina

Teniendo en cuenta lo señalado, en todo momento hay oportunidades para lucirnos y el peinado forma parte importante del cómo nos ven los demás. Es por eso que Gemini indica cómo podemos realizar el peinado más favorable para ir a la oficina y que no demanda mucho tiempo.

“Para lograr un look pulido y profesional en tiempo récord, la clave es controlar el frizz y mantener el rostro despejado”, precisa la Inteligencia Artificial y ofrece tres opciones infalibles que toman menos de 5 minutos:

El "Sleek Low Pony" (Coleta Baja Pulida): Es el estándar de oro para la oficina porque proyecta orden y sofisticación.



Cómo hacerlo: Cepilla el cabello hacia atrás y sujétalo en la nuca. Usa un poco de fijador o crema para peinar para aplacar los "baby hairs".

El toque profesional: Toma un pequeño mechón de la coleta, envuélvelo alrededor de la liga para ocultarla y sujétalo con un pasador por debajo.

El Moño Bajo Desenfadado (Low Bun): Ideal si tienes el cabello con textura o si no tuviste tiempo de alisarlo.



Cómo hacerlo: Recoge el cabello en una coleta baja, enróllalo sobre sí mismo y sujétalo con una liga o pinza pequeña.

El toque profesional: No lo dejes demasiado apretado; deja que tenga algo de volumen en la coronilla para un aire más moderno pero serio.

Media Coleta con Volumen: Si prefieres llevar el cabello suelto pero quieres evitar que te moleste al trabajar.

