Operan a Mario Bautista tras ser noqueado por Aarón Mercury en Supernova Génesis 2026; su estado de salud hoy, 30 de abril

A través de sus redes sociales, Mario Bautista informó que pasó por una intervención quirúrgica a unos días de su enfrentamiento con Aarón Mercury en el evento Supernova Génesis 2026. El cantante e influencer sufrió una fractura en la mano durante la pelea, que duró solo un round en el que Bautista fue noqueado.

"Gracias a todos por sus mensajes, la operación salió de h%&os", escribió Mario Bautista en una publicación de Instagram compartida hace unas horas. En la foto se le ve en una cama de hospital durante una de sus comidas; lleva una férula en el brazo tras la cirugía.

Cuál es el estado de salud de Mario Bautista hoy, 30 de abril

Luego de que informó que su operación tuvo buenos resultados, Mario Bautista ha estado compartiendo historias de Instagram que evidencian un proceso de recuperación óptimo. En una de ellas se entiende que el intérprete estaba a bordo de un vehículo tras salir del hospital; en el estéreo del coche suena la canción "If I fell" de The Beatles y va cantando Gloria Gil, mamá de Mario y quien formó parte del dúo Las Gil.

El cantante ha compartido clips de momentos que está viviendo con su familia y parece que en este 30 de abril ya está mejor de salud.

