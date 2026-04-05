6 ideas para renovar tu terraza sin gastar de más

La terraza es uno de los sitios que se deja de lado a la hora de la decoración o bien se utiliza como espacio de almacenamiento. Sin embargo, con la llegada de las temperaturas cálidas puedes darle un gran uso.

En esta oportunidad te vamos a contar sobre las mejores ideas para que puedas revivir tu terraza y que luzca de la mejor manera. Además, no deberás invertir mucho dinero para ello.

¿Cómo decorar tu terraza in gastar de más?

Las mejores opciones de decoración para tu terraza son:

Macetas para decorar

Esta es una de las ideas más económicas para decorar tu terraza. Lo que tienes que hacer es colocar macetas, algunas sobre una base de metal y decorar el espacio con piedras. Cuesta poco esfuerzo y puede ser algo muy original.

Crea un comedor

Si tienes un espacio considerable puedes colocar una mesa con sillas para comer cuando las temperaturas son agradables. Si tu terraza es chica puedes buscar una mesa que ajuste al lugar con el que cuentas.

Colores naturales

Los colores son muy importantes a la hora de una renovación. En este 2026 se utilizan mucho los colores naturales en los textiles de la terraza. Se adaptan a diversos estilos decorativos y van bien todo el año.

Luces de colores

La iluminación es fundamental para crear un ambiente agradable. Puedes combinar colores con luz cálida, fría o natural puede crear combinaciones interesantes.

Decora con posters

Otra de las ideas consiste en colocar algunos carteles y posters de diferentes tamaños y colores. Incluso si se te da bien, puedes imprimir tus propios diseños y personaliza la terraza.

Crea muebles

Por último, te recomendamos realizar tus propios muebles para darle un toque personal. Puedes conseguir palets, darle una mano de pintura y formar mobiliarios increíbles para tu terraza.