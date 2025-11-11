4 ideas para remodelar tu terraza con poco presupuesto y que parecerán de una casa de ricos

Está a punto de terminarse un año y no hay mejor manera que empezar uno nuevo con grandes cambios, no solo personales, sino también en la casa, donde puedes utilizar estos tipos para combatir el frío. La terraza es un espacio único en los hogares, pues es donde los habitantes desconectan la mente. Por ello, aquí te traemos 4 recomendaciones para que la remodeles y parezca que es una vivienda de ricos.

1. Adornar con plantas exóticas

Este tipo de plantas hará que tu casa se vea de ricos, pues son pocos comunes en los hogares mexicanos. Una de las opciones son los cactus, ideales si la terraza no recibe mucha luz solar durante el día. En cambio, si a la terraza le da el Sol, las gentiana urnala son las ideales para ello. Conoce las 7 texturas que harán que tu vivienda parezca de revista.

Unsplash Una de las recomendaciones es utilizar plantas exóticas

2. Instalar sillas o sillones

El mobiliario es importante en la terraza, a fin de que tanto los habitantes como los visitantes puedan disfrutar de una tarde o noche cómodamente. La recomendación para elegir el mejor es que sea de colores neutros y acolchonado, por si la velada se extiende hasta horas de la madrugada.

3. Iluminación

Las luces son una de las partes importantes, ya que según las que elijas será el estilo que le darás a tu terraza. Los focos colgantes son ideales si lo que buscas es darle un toque bohemio o las LED, si lo que quieres es más iluminación. Una de las opciones para reducir costos es que sean recargables con la luz solar.

4. Calentadores

El invierno se acerca cada día más, por lo que se puede considerar un calentador de gas, que servirá tanto de decoración como para mantener caliente a las personas que estén en la terraza.

Unsplash La iluminación es parte fundamental de la terraza; se puede utilizar focos colgantes, a fin de darle un toque bohemio

Las tendencias para remodelar la terraza de la casa, según los expertos

De acuerdo con el portal Arquitectura y Diseño, existen 6 tendencias a fin de que la terraza de tu casa parezca de ricos. La primera de ellas es el mediterráneo, ideal si lo que quieres es un espacio con plantas por doquier, así como:

