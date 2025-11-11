4 ideas para remodelar tu terraza con poco presupuesto y que parecerán de una casa de ricos
Este espacio del hogar es uno de los más importantes, pues es donde las personas toman un tiempo para descansar y respirar aire puro tras un día de trabajo
Está a punto de terminarse un año y no hay mejor manera que empezar uno nuevo con grandes cambios, no solo personales, sino también en la casa, donde puedes utilizar estos tipos para combatir el frío. La terraza es un espacio único en los hogares, pues es donde los habitantes desconectan la mente. Por ello, aquí te traemos 4 recomendaciones para que la remodeles y parezca que es una vivienda de ricos.
1. Adornar con plantas exóticas
Este tipo de plantas hará que tu casa se vea de ricos, pues son pocos comunes en los hogares mexicanos. Una de las opciones son los cactus, ideales si la terraza no recibe mucha luz solar durante el día. En cambio, si a la terraza le da el Sol, las gentiana urnala son las ideales para ello. Conoce las 7 texturas que harán que tu vivienda parezca de revista.
2. Instalar sillas o sillones
El mobiliario es importante en la terraza, a fin de que tanto los habitantes como los visitantes puedan disfrutar de una tarde o noche cómodamente. La recomendación para elegir el mejor es que sea de colores neutros y acolchonado, por si la velada se extiende hasta horas de la madrugada.
3. Iluminación
Las luces son una de las partes importantes, ya que según las que elijas será el estilo que le darás a tu terraza. Los focos colgantes son ideales si lo que buscas es darle un toque bohemio o las LED, si lo que quieres es más iluminación. Una de las opciones para reducir costos es que sean recargables con la luz solar.
4. Calentadores
El invierno se acerca cada día más, por lo que se puede considerar un calentador de gas, que servirá tanto de decoración como para mantener caliente a las personas que estén en la terraza.
Las tendencias para remodelar la terraza de la casa, según los expertos
De acuerdo con el portal Arquitectura y Diseño, existen 6 tendencias a fin de que la terraza de tu casa parezca de ricos. La primera de ellas es el mediterráneo, ideal si lo que quieres es un espacio con plantas por doquier, así como:
- Boho chic
- Tradicional
- Vintage
- Rústico
- Aires árabes
- Mediterráneo.