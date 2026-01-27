4 ideas para una primera cita romántica y gastar menos de 500 pesos; te asegurarán una segunda salida

Cada vez falta menos para el siempre caótico (y romántico, claro) Día de San Valentín, también conocido como el Día del Amor y la Amistad, el cuál culturalmente llama a una fecha especial, ya sea en pareja o con aquella persona con la que poco a poco intentas algo con motivo de la celebración del amor.

Esta festividad de origen católico que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por san Valentín de Roma, asociado a los enamorados y la amistad, por ello te dejaremos algunas de las mejores recomendaciones si quieres pasar un día sencillo e inolvidable.

¿Qué planes románticos hacer el 14 de febrero?

El llevar a cabo un plan del 14 de febrero puede ser toda una misión y ciertamente tener un día lleno de actividades no es sinónimo de gastar mucho dinero, pues la compañía adecuada convierte cualquier date sencillo en un gran día.

Estas son algunas recomendaciones para pasar un gran Día de San Valentín con tu cita:

Picnic en el parque: Tan simple como potente, compartir alimentos con las personas que quieres siempre es una buena idea, ¿Y qué mejor que hacerlo “a la antigua”?, si bien, para la comida tienes una gran variedad de opciones, puedes cambiar el pan por baguette, el tipo de jamón y los complementos como jugo o limonadas naturales, las opciones son ilimitadas y fáciles de portar.



Visitar museos: Si aún eres estudiante tienes la gran ventaja de poder acceder completamente gratis a todos los museos de México o en su defecto tener un descuento, pero si tus días de escuela ya han quedado atrás, esta idea tampoco te vendrá mal pues no suelen tener un costo muy elevado y puedes pasar horas en ellos, como recomendación, podrías investigar antes por las exhibiciones temporales y llegar preparado.



Si aún eres estudiante tienes la gran ventaja de poder acceder completamente gratis a todos los museos de México o en su defecto tener un descuento, pero si tus días de escuela ya han quedado atrás, esta idea tampoco te vendrá mal pues no suelen tener un costo muy elevado y puedes pasar horas en ellos, como recomendación, podrías investigar antes por las exhibiciones temporales y llegar preparado. Una bebida única: Cada vez es más común encontrar locales con una gran propuesta de bebidas, como lo son el té, infusiones y el clásico café, por lo que un par de estas y una gran plática son un plan a considerar si buscas un momento íntimo, donde puedes encontrar opciones de todos los precios.

