5 pueblos mágicos cerca de la Ciudad de México que puedes visitar con tu pareja este 14 de febrero

El Día del Amor y la Amistad está a la vuelta de la esquina. En esta fecha muchas personas buscan celebrar saliendo de la ciudad o haciendo planes distintos. Es por esa razón que te damos 5 opciones de pueblos mágicos que puedes visitar y lo mejor de todo es que están a pocas horas de la Ciudad de México, por lo que no tendrás que perder mucho tiempo en carretera.

Tepotzotlán: Se encuentra a tan solo 50 km de la Ciudad de México y es uno de los destinos turísticos favoritos de muchas personas ya que cuenta con una de sus grandes maravillas: El Cerro del Tepozteco, por otro lado hay diversas actividades a realizar como entrar a temascales o dar un recorrido por sus calles para degustar de una deliciosa gastronomía y por supuesto comer una rica ¡tepoz nieve!.

Malinalco: Es un pueblo ubicado en el Estado de México a tan solo 101 km de la Ciudad de México. Si amas la historia y la arqueología este sitio es ideal para ti pues cuenta con grandes monumentos y sitios históricos como la Parroquia y Ex Convento del Divino Salvador y el Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider. Por otro lado, la gastronomía es espectacular y las nieves tradicionales que se venden tienen un sabor único y delicioso.

Atlixco, Puebla: Este pueblo mágico se encuentra a tan solo dos horas de la Ciudad de México y una de sus grandes atracciones es la arquitectura ya que cuenta con casas de colores y una majestuosa cascada; la de San Pedro Atlixco. Por otro lado, la gastronomía es deliciosa pues destaca la barbacoa y los mixiotes que cuentan con un sabor único.