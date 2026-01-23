5 pueblos mágicos cerca de la Ciudad de México que puedes visitar con tu pareja este 14 de febrero
Que este 14 de febrero no te agarre sin ideas y sin plan para salir. Esta vez te damos algunas opciones para que puedas salir de la ciudad y pasarla sensacional con tu pareja.
El Día del Amor y la Amistad está a la vuelta de la esquina. En esta fecha muchas personas buscan celebrar saliendo de la ciudad o haciendo planes distintos. Es por esa razón que te damos 5 opciones de pueblos mágicos que puedes visitar y lo mejor de todo es que están a pocas horas de la Ciudad de México, por lo que no tendrás que perder mucho tiempo en carretera.
- Tepotzotlán: Se encuentra a tan solo 50 km de la Ciudad de México y es uno de los destinos turísticos favoritos de muchas personas ya que cuenta con una de sus grandes maravillas: El Cerro del Tepozteco, por otro lado hay diversas actividades a realizar como entrar a temascales o dar un recorrido por sus calles para degustar de una deliciosa gastronomía y por supuesto comer una rica ¡tepoz nieve!.
- Malinalco: Es un pueblo ubicado en el Estado de México a tan solo 101 km de la Ciudad de México. Si amas la historia y la arqueología este sitio es ideal para ti pues cuenta con grandes monumentos y sitios históricos como la Parroquia y Ex Convento del Divino Salvador y el Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider. Por otro lado, la gastronomía es espectacular y las nieves tradicionales que se venden tienen un sabor único y delicioso.
- Atlixco, Puebla: Este pueblo mágico se encuentra a tan solo dos horas de la Ciudad de México y una de sus grandes atracciones es la arquitectura ya que cuenta con casas de colores y una majestuosa cascada; la de San Pedro Atlixco. Por otro lado, la gastronomía es deliciosa pues destaca la barbacoa y los mixiotes que cuentan con un sabor único.
- Tequisquiapan: Si te gusta el queso vas a amar este lugar, el cual se encuentra a tan solo 170 km de la Ciudad de México. Es uno de los lugares con la artesanía más bella así como opciones de restaurantes para todos los paladares. Puedes visitar los ranchos en donde se produce queso delicioso y probarlo. Además si vas en familia puedes visitar los balnearios y disfrutar de las albercas con las que cuentan.
- Teotihuacan: Definitivamente este lugar es uno de los más importantes y bellos que hay en nuestro país. Si amas la arqueología tienes que visitarlo ya que podrás ver de frente las pirámides más grandes e impactantes que nuestros ancestros construyeron. A tan solo 50 km de la Ciudad de México podrás disfrutar de un paseo en globo aerostático y disfrutar de vistas extraordinarias además de que hay una gran variedad de alimentos, todos deliciosos.