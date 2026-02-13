7 ideas para reciclar cargadores de celular

El reciclaje está cada vez más en auge debido a que es una forma de cuidar el medio ambiente y reducir la contaminación. En las redes sociales hay muchas ideas creativas y en este caso nos vamos a centrar en los cargadores de celular.

Los cargadores suelen andar por toda la casa ya que no siempre utilizamos todos los que hay o puede que algunos ya no cumplan su función, es por esto que te vamos a contar todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Cómo reciclar los cargadores de celular?

Aquí tienes 7 formas creativas y útiles para darle una segunda vida a esos cargadores que ya no usas:

Fuente de alimentación para proyectos DIY

La mayoría de los cargadores de celular entregan 5V, lo cual es ideal para alimentar dispositivos pequeños como módulos Bluetooth, placas Arduino o reproductores MP3.

Dales un nuevo uso.

Sistema casero de grabado en metal

Puedes usar los cables (positivo y negativo) junto con una solución de agua con sal para grabar diseños personalizados en herramientas o cubiertos de metal.

Fuente de voltaje variable

Con un poco de conocimiento en electrónica, puedes agregar un potenciómetro para convertir un cargador viejo en una fuente ajustable, útil para probar diferentes componentes electrónicos.

Estación de carga organizada

Reutiliza cajas de cartón decoradas para crear una estación de carga personalizada, ocultando los cables y

manteniendo tus dispositivos ordenados en un solo lugar.

Organizadores de cables

Los cables USB viejos o cortados sirven como ataduras resistentes para organizar otros cables en cajones o mochilas, evitando enredos.

Recuperación de metales (Cobre)

Si el cargador no funciona en absoluto, puedes llevarlo a un centro de reciclaje de metales, donde el núcleo de cobre tiene un valor por su capacidad de ser fundido y reutilizado.

Utiliza la imaginación.

Donación a puntos limpios

Si prefieres no hacer manualidades, la mejor forma de reciclar es llevarlos a contenedores específicos en tiendas de tecnología como Best Buy o puntos verdes municipales para asegurar que sus componentes no contaminen.