4 ideas para reciclar zapatos viejos que no usas

Cada vez hay más consciencia sobre el cuidado del medio ambiente por lo que se piensa más a la hora de consumir y desechar. La industria textil es una de las más contaminantes por lo que si tienes zapatos viejos en casa puedes reutilizarlos de una manera ecológica.

Es importante que antes de desechar sus zapatos puedas extender su vida al máximo. Es por esto que puedes reutilizarlos, venderlos o donarlos ya que son opciones beneficiosas con el medio ambiente.

¿Qué puedes hacer con tus zapatos viejos?

Si quieres cambiar tus zapatos pues tenemos que mencionar que no es tan fácil reciclarlos como una caja de cartón o botellas de plástico, pero si hay algunas opciones que puedes llevar a cabo para reciclar.

En el caso de que la razón por la que quieras deshacerte de los zapatos es porque están desgastados, se despegó la suela u otro problema, debes saber que un zapatero los puedes reparar. Este es un oficio que ha ido quedando en el olvido debido a que en la actualidad el calzado se va reemplazando.

Otra de las opciones es que si los zapatos están en buenas condiciones puedes donarlos. Suelen haber organizaciones no gubernamentales y de caridad a quien podrías acercar el calzado que ya no utilizas.

Checa que tu calzado esté en buen estado.

Recuerda que si vas a hacer una donación los zapatos tienen que estar en buena forma, limpios y sin huecos. Además, debes tener en cuenta que si el calzado se ven bien en la parte de arriba, en buena condición, podrían tener una segunda vida. No deben tener problemas en la suela ni en la parte superior porque la idea es donar algo que otros pueden usar, no entregar tu basura para que otro se encargue de ella.

Por último, también puedes optar por vender tus zapatos viejos que estén en buen estado. Esta es la forma en la que evites tirarlo a la basura y a su vez ganarás dinero al venderlos.

