El clásico lavadero es cosa de abuelas: 5 días para renovarlo y dejarlo más aesthetic y funcional

El clásico lavadero quedó en el pasado: hoy se puede renovar con ideas simples como sumar muebles funcionales, optimizar el almacenamiento y apostar por materiales y detalles decorativos. De esta manera, se logra un espacio más aesthetic y práctico para el día a día.

Durante años, el lavadero fue un sector relegado del hogar, pensado solo para lo básico. Sin embargo, las tendencias actuales en diseño de interiores lo revalorizan como un ambiente clave, donde el orden, la estética y la funcionalidad pueden convivir sin grandes obras ni inversiones.

¿Cómo renovar un lavadero y hacerlo más moderno y funcional?

Estas ideas permiten transformar el espacio de forma simple:



Muebles modulares y cerrados: ayudan a ocultar productos de limpieza y mantener el orden visual. Estantes flotantes: aprovechan la altura de las paredes sin recargar el ambiente. Canastos y organizadores textiles: aportan calidez y facilitan la clasificación de la ropa. Iluminación cálida y estratégica: mejora la visibilidad y genera un entorno más agradable. Toques decorativos (plantas o detalles en madera): elevan la estética y rompen con el aspecto utilitario.

La prestigiosa interiorista Emily Henderson destaca que los espacios de servicio también deben ser visualmente agradables, ya que influyen en la experiencia cotidiana del hogar. En la misma línea, el portal especializado en hogar El Mueble indica que el orden y la elección de materiales son claves para modernizar estos ambientes.

¿Qué elementos no pueden faltar en un lavadero aesthetic?

Para lograr un equilibrio entre diseño y practicidad, los especialistas recomiendan:



Paleta de colores neutros o claros : genera sensación de amplitud y limpieza.

: genera sensación de amplitud y limpieza. Superficies fáciles de limpiar : como cerámica, melamina o acero inoxidable.

: como cerámica, melamina o acero inoxidable. Zona de guardado bien organizada : evita el desorden visual.

: evita el desorden visual. Accesorios funcionales: como barras para colgar ropa o cestos separados.

como barras para colgar ropa o cestos separados. Detalles personalizados: cuadros, etiquetas o frascos que sumen estilo.

Según el portal especializado Dezeen, la tendencia apunta a integrar el lavadero con el resto del hogar, cuidando tanto su funcionalidad como su estética. Ya no se trata solo de lavar ropa, sino de crear un espacio cómodo, ordenado y visualmente atractivo que acompañe la rutina diaria.