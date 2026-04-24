Florinda Meza le manda inesperado mensaje a Ángela Aguilar para su situación con Nodal

Cuando nadie se lo esperaba, Florinda Meza volvió al ataque y habló del tan polémico caso de supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Como ha sido su dinámica ante la tan mencionada pareja, la última esposa de Chespirito se dedicó a calmar los ánimos alrededor y le dejó un consejo a la joven de la dinastía Aguilar. Esto dijo la veterana actriz.

¿Cuál fue el consejo que Florinda Meza le dio a Ángela Aguilar?

La viuda de Roberto Gómez Bolaños ha sido vinculada con Ángela de cierta forma y ella siempre se ha visto ecuánime y distante de la vorágine digital que destroza a la pareja más comentada de los años recientes en el mundo de la farándula. Ahora dejó reflexiones sobre el amor en los tiempos modernos y se atrevió a dejar un consejo… para quien guste atenderlo.

“Nunca dures más de media hora enojada con tu marido y jamás vayas a la cama enojada con tu marido. Si él quiere seguir peleando, déjalo para el día de mañana, pero a la cama no vas enojada con tu marido. Decía mi abuela: El éxito de mi, de mi matrimonio ha sido ese y dormir todas las noches sin calzones”.

Obviamente los comentarios en redes sociales no se esperaron y de nueva cuenta atacaron a Florinda, que de cierta forma fue vista como enemiga pública tras el estreno de la bioserie de Chespirito. Pero sin más, dijo que en la actualidad es difícil ser mujer, por ello trata de no meterse con nadie.

¿Florinda Meza y Ángela Aguilar son amigas?

De manera concreta no se ha visto que ambas personalidades sean cercanas, sin embargo el espacio digital las puso como personas similares, hablando de una etiqueta de mujeres que se metieron en relaciones ajenas en su momento. Ante eso, las declaraciones de ambas siempre se mantienen en el respeto y en un margen de camaradería. Por ello, muchos las asocian y de manera clara también las critican en redes sociales.