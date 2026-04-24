Encuentran muerta a reina de belleza en su casa

A días de buscar una nueva victoria como reina de belleza, esta mujer de tan solo 31 años falleció el pasado domingo 19 de abril. El entorno del mundo de los certámenes lamentan la pérdida, pues venía de un año fructífero en la consecución de triunfos de modelaje. Ahora, familiares y amigos le lloran, pues no creen cómo se dio la manera en la que perdió la vida.

¡Final de viernes! Sin Palabras causó polémica entre los conductores este día

¿Cómo murió esta Reina de Belleza?

El nombre de la modelo es Maiara Cristina de Lima Fiel, quien se preparaba para participar en el certamen de Miss Paraná By Vitor el próximo miércoles 29 de abril. Incluso el organizador del evento dijo que recientemente platicó con ella y que le mostró los vestidos que iba a presentar en el concurso. Lamentablemente, ella murió en su departamento, donde la encontraron sin vida.

La reina de belleza murió el domingo tras sufrir un infarto fulminante. Ante eso, todos quedaron en shock, pues siendo tan joven no se esperan que algo así suceda. Ante dicho asunto, el organizador no dudó en mostrar sus condolencias: “Es muy difícil aceptar una pérdida tan temprana, de alguien tan lleno de vida, sueños y metas, alguien con un futuro brillante por delante”.

Los reportes locales desde Brasil dictan que Maiara era madre de un hijo y estaba casada. Ante eso, los fanáticos en redes dejaron también sus mensajes de apoyo y dolor colectivo al conocer el trágico final de la mujer que apenas pasaba los 30 años. En ese sentido, su legado espera ser honrado por su familia y fanáticos, que gozaron con ella sus triunfos en el pasado inmediato.

#MissLondrina #MissParaná2026 #Brasil #noticias ♬ sonido original - InfoFlash_Global @infoflash_mx Tragedia en el mundo del modelaje: Fallece Maiara Cristina de Lima Fiel 💔 La comunidad brasileña está de luto tras la repentina partida de Maiara Fiel, reina de belleza de 31 años y actual Miss Londrina. La joven modelo perdió la vida a causa de un infarto fulminante en su hogar, a tan solo nueve días de cumplir su sueño de participar en el certamen Miss Paraná 2026. A pesar de no tener antecedentes médicos, los informes preliminares señalan una miocarditis fulminante como la causa de este triste suceso. Maiara no solo destacaba en las pasarelas, sino también como una emprendedora en el sector estético. Deja un vacío irreparable en su familia, amigos y seguidores. #MaiaraFiel

¿Cómo fue la carrera de esta reina de belleza?

Maiara nació en Maringá, Brasil e hizo una buena carrera entre certámenes de belleza locales y regionales. El 2025 sin lugar a dudas fue su año de consolidación, pues se reportan triunfos en los concursos de Miss Londrina, Miss Sarandí y Miss Simpatia e Internet. Dichos logros le dieron el empuje justamente para los espacios donde estaría en este 2026. Ahora, su gente le llora y recuerda como una hermosa y brillante reina de belleza.