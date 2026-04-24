Los 6 signos que la pasarán muy mal este fin de semana, según el horóscopo de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente lanzó sus predicciones para el horóscopo del fin de semana, que abarcan los días hoy viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril. Sin embargo, señaló que seis signos estarían en aprietos, ya que podrían pasarla muy mal.

De acuerdo con la famosa astróloga , las cartas del tarot le advirtieron que habrá pruebas emocionales, energéticas e incluso riesgos concretos, convirtiendo momentos de descanso en complicaciones. Los signos más vulnerables son:

1. ARIES

La balanza del universo comienza a ajustarse, pero no será cómodo. Este fin de semana podrías enfrentarte a situaciones que te obliguen a pagar errores pasados o asumir consecuencias inesperadas. En el trabajo, cualquier descuido podría meterte en problemas serios, así que mantente alerta. Aunque la pasión en el amor será intensa, también puede volverse caótica o impulsiva. No todo lo que arde es sano.

2. GÉMINIS

Las energías a tu alrededor están densas, y eso se reflejará en tu estado emocional. Este fin de semana podrías sentirte drenado, confundido o rodeado de tensiones que no logras explicar. De acuerdo con Mhoni Vidente, no es momento de tomar decisiones: cualquier paso en falso podría complicar más las cosas. En el amor, aunque hay promesas a futuro, el presente se siente incierto. Necesitas limpiar tu entorno antes de avanzar.

3. LEO

No todo lo que parece oportunidad es realmente positivo. Este fin de semana podrías enfrentarte a desilusiones, especialmente en el amor, donde las palabras bonitas podrían esconder intenciones poco sinceras. En lo laboral, aunque hay puertas que se abren, también hay condiciones que no te están diciendo. Confía menos en las apariencias y más en tu intuición.

4. SAGITARIO

Prepárate para un sacudón emocional. Las revelaciones en el amor podrían incomodarte o incluso romper con la imagen que tenías de alguien cercano. Además, el tema de amistades se vuelve tenso: no todos están de tu lado como creías. Este fin de semana te obligará a poner límites, aunque eso implique confrontaciones que preferirías evitar.

5. CAPRICORNIO

El pasado regresa, pero no para darte paz. Personas o situaciones que creías cerradas podrían reaparecer con intenciones confusas, generando dudas e incomodidad. En el trabajo, la lentitud puede desesperarte, pero precipitarte sería un error.Según Mhoni Vidente, este fin de semana exige paciencia extrema, aunque sientas que todo avanza en contra de tu ritmo.

6. CÁNCER (malestar emocional, no externo)

Aunque no hay caos externo, el conflicto será interno. Este fin de semana te enfrentarás a emociones que habías evitado, lo que puede hacerte sentir vulnerable o nostálgico. La introspección será necesaria, pero también incómoda. No huyas: lo que sanes ahora te liberará después.