2 ideas para reciclar tus lentes viejos y darles un nuevo uso

El mundo del reciclaje está cada vez más en auge por lo que las familias lo están poniendo en práctica. Así es que muchos elementos que por lo general son tirados a la basura hoy tienen una nueva oportunidad.

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Así es que en la actualidad se le puede dar otro uso a los lentes viejos. Las personas generalmente van recambiando sus anteojos y quedan en el olvido, pero puedes volver a utilizarlos.

¿Cómo se pueden reciclar los lentes viejos?

Cuando hablamos de reciclar pues no solo se está ahorrando económicamente, sino que se reduce la cantidad de residuos que se desechan. Los lentes contienen una estructura liviana pero firme, es por esto que puedes realizar objetos que son funcionales.

Las 2 ideas DIY que permiten reciclar los lentes son:

Un portarretrato con diversión y personalidad

Esta es una de las formas más creativas para que puedas reutilizar los lentes en desuso. La idea consiste en armar marcos para fotos. Lo que debes hacer es retirar los cristales y se colocan imágenes recortadas a medida.

Con esto se puede utilizar el armazón como un portarretratos poco convencional, ideal para escritorios, bibliotecas o mesas de luz. Este tipo de elemento no solo cumple una función decorativa, sino que también le da un toque personal al ambiente.

Estos lentes son geniales.|Pinterest

Un soporte práctico para organizar el día a día

Por otro lado, puedes utilizar los lentes viejos en un soporte para notas, tarjetas o recordatorios. Debes aprovechar la forma del armazón de este elemento que se puede adaptar para sostener papeles importantes, convirtiéndolo en un organizador funcional para el escritorio o espacios de trabajo. Esta es una alternativa que resulta especialmente útil para mantener el orden sin perder estética.

Sin dudas, estas son grandes ideas para que puedas reutilizar esos lentes viejos que tienes guardados y no los tires ya que pueden tener otra oportunidad.