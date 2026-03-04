3 ideas espectaculares para reciclar los lentes que tengas en casa y ya no uses

Usar lentes para ver bien significa que al menos cada dos años hay que cambiarlos para que sigan funcionando correctamente. Y cuando no se desechan solo las micas, sino que se reemplaza todo el armazón, los modelos de gafas viejas van acumulándose en el cajón y hasta terminan en la basura, sin pensar en que se pueden reciclar.

¿Tus lentes ya no te sirven? Así los puedes reciclar

Usando las micas para hacer aretes creativos. Si la graduación de tus anteojos está desactualizada, no tienes que tirarlos de inmediato. Y es que si bien ya no te servirán para ver todo con claridad, los lentes viejos sí son útiles para reciclar y crear accesorios súper originales que le den un toque único a tus atuendos. Retíralas del armazón con cuidado y hazles un orificio usando una punta filosa. Lo siguiente es poner las argollas, mismas que se encuentran en mercerías o papelerías. Te verás increíble y tendrás la certeza de que nadie tendrá unos iguales.

3 ideas creativas para reciclar los lentes viejos que tienes guardados|Pinterest

Reciclar lentes viejos con soportes para tarjetas de presentación. Esos armazones que forman parte de tu personalidad, pero que simplemente ya no quieres llevar a grabar, pueden convertirse en hermosos artículos de oficina que te harán la vida mucho más sencilla. Una manera es al reciclar las gafas viejas como soporte para tus tarjetas de presentación o papeles importantes que quieres tener a la vista. Lo único que tienes que hacer es unir las patitas con pegamento y, si te es posible, poner una base metalica debajo para que no exista el riesgo de que terminen regadas por todas partes. O si tienes dos modelos casi iguales, haz un organizador más grande para folders y libros.

3 ideas creativas para reciclar los lentes viejos que tienes guardados|Pinterest