Así puedes transformar recipientes que tienes en casa en una lámpara de noche con una idea de reciclaje

Usualmente, los recipientes suelen usarse para el almacenamiento de alimentos o artículos, pero es una realidad que podemos usarlo de diversas maneras, logrando aumentar su vida útil, empleándolo de diversas formas; solamente es cuestión de usar la creatividad.

Imagina poder transformar ese artículo en una lámpara de noche. Ahora es posible hacerlo, para que lo intentes. Te explicaremos cómo hacer la idea de reciclaje, ya sea que lo uses para decorar tu habitación, para usar de centro de mesa o en el jardín.

¿Cómo reciclar un frasco de vidrio?

Transformar un recipientes en una lámpara de noche es más fácil de lo que parece, ya que no requiere de muchos materiales y es posible hacerlo sin mucha experiencia en manualidades. Para que lo puedas lograr, solamente debes hacer las siguientes indicaciones:

Toma todos los frascos que tengas, no importa el tamaño o la forma. Selecciona los que sean más traslucidos. Consigue unas series de luces LED de pilas; puedes optar por las “fairy lights” para que parezcan pequeñas hadas o luciérnagas en tus frascos. En el frasco ingresa la guirnalda; no las dejes todas juntas, sepáralas para obtener ese efecto. Oculta el compartimento de las pilas en la parte interna de la tapa con cinta de doble cara o con silicon caliente. Como recomendación final, puedes añadir yute en la tapa para darle un aspecto más rústico, o flores secas alrededor. Haz tres tarros así, ideal para decorar una mesa o un buró de cama.

Es fundamental que no selles la tapa; de lo contrario, no podrás apagar la luz y, después de un tiempo, no lograrás cambiar las pilas. Considera que puedes usar LED de todos los colores; todo depende del efecto que desees lograr. Podrás transformar tu lámpara de noche para diversas ocasiones.

¿Cómo retirar las etiquetas de los frascos de vidrio?

Si para la manualidad deseas usar un frasco de vidrio que almacene alimentos, es otra gran idea de reciclaje, pero para obtener un buen acabado, es necesario retirar completamente la etiqueta. Para lograrlo y eliminar todos los restos de papel o pegamento, se recomienda los siguientes hacks: