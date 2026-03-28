7 ideas para reemplazar la cortina del baño por algo más creativo y aesthetic

Los decoradores están prestando cada vez más atención al baño ya que es un lugar de intimidad y desconexión. Las cortinas del baño son el blanco de los especialistas por lo que han llegado renovaciones para ellas.

Para reemplazar la cortina de baño por una opción más creativa y aesthetic en 2026, las tendencias se inclinan hacia el uso de textiles lujosos, materiales industriales y soluciones que aporten amplitud visual.

¿Cuáles son las alternativas a las cortinas de baño?

Paneles de Vidrio Fijo (Estilo Minimalista)

Sustituir la cortina por un panel de vidrio templado es la opción más popular para ganar luminosidad y amplitud. Puedes optar por una mampara Paño Fijo con Perfil Negro que es ideal para un look industrial o moderno.

Según expertos el vidrio de 8 mm con perfil negro mate ofrece una estética limpia y evita la acumulación de hongos. También puedes optar por el vidrio con Esmerilado Central que ofrece privacidad sin perder la sensación de espacio abierto.

Cortinas de Lino de Techo a Suelo

Una tendencia fuerte para 2026 es tratar la ducha como una ventana. Instalar un riel en el techo y usar cortinas de lino extralargas crea un efecto dramático y orgánico. El lino en tonos neutros o tierra aporta calidez a un baño frío. Usa un protector impermeable oculto detrás de la tela para mantener la funcionalidad.

Mamparas Tipo "Barn Door" (Granero)

Para un estilo farmhouse moderno, las mamparas con sistema de rodamiento superior a la vista son una alternativa creativa. El vidrio se desliza sobre una barra metálica, eliminando los rieles inferiores que acumulan suciedad.

Paneles de Acrílico Esmerilado o Texturizado

Si buscas algo menos pesado que el vidrio, el acrílico satinado es una opción estética que difumina la luz y oculta las gotas de agua. Puedes encontrar opciones en tonos ahumados o rosados para un toque más audaz.

Biombos de Madera Tratada

Para un baño con vibras de spa o estilo japandi, un biombo de listones de madera (como teca o bambú) puede actuar como barrera visual. Permite el paso del aire y la luz, creando un juego de sombras muy aesthetic.

Persianas o Enrollables Impermeables

Las persianas de PVC o materiales sintéticos que imitan la madera se pueden instalar directamente sobre la bañera. Las mismas se recogen totalmente cuando no se usan, dejando la bañera completamente despejada a la vista.

Macramé con Protección Repelente

Para un look boho-chic, las cortinas de macramé tejidas a mano son una pieza de arte. Muchas versiones actuales vienen con un recubrimiento de resina que repele el agua para evitar el moho.